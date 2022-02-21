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Ресторанна паста за лічені хвилини: приголомшливий рецепт від зірки МастерШеф

Автор: Ольвія Агаркова

Паста - швидка страва італійської кухні, яка виручить, якщо часу на підготовку зовсім немає. Але її можна значно поліпшити та доопрацювати, якщо правильно приготувати.

Зірка МастерШеф Професіонали-3, шеф-кухар Лілія Стоянова запропонувала в Instagram приготувати вдома швидку ресторанну страву, яка сподобається як домашнім, так і гостям.

Паста "Аліо Оліо"

Інгредієнти:

  • Паста з твердих сортів пшениці - 100 гр.
  • Часник - 2 зубчики
  • Чилі перець -1/3 стручка (за бажанням)
  • Олія оливкова - 30 гр.
  • Томати черрі - 20 гр.
  • Пармезан - 20 гр.
  • Базилік
  • Сіль

Приготування:

  • Пасту відварити.
  • Часник і перець дрібно нарізати та обсмажити на сковороді в оливковій олії.
  • Додати до перцю і часник пасту прямо на сковороду, долити трохи води, в якій варилися спагетті. Готувати, поки майже вся рідина не випарується.
  • Перекласти спагетті в тарілку, зверху присипати тертим пармезаном, розкласти шматочки томатів та листочки базиліка.

Нагадаємо, що раніше Лілія Стоянова навчила готувати смачний курячий рулет, який легко замінить ковбасу на бутерброди.

Також переможець МастерШеф11 Богдан Шинкарьов поділився покроковою інструкцією приготування оригінальної "шуби", яка підкорить не тільки смаком, але і зовнішнім виглядом.

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