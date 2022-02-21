Ресторанна паста за лічені хвилини: приголомшливий рецепт від зірки МастерШеф

Паста - швидка страва італійської кухні, яка виручить, якщо часу на підготовку зовсім немає. Але її можна значно поліпшити та доопрацювати, якщо правильно приготувати.
Зірка МастерШеф Професіонали-3, шеф-кухар Лілія Стоянова запропонувала в Instagram приготувати вдома швидку ресторанну страву, яка сподобається як домашнім, так і гостям.
Інгредієнти:
Приготування:
Нагадаємо, що раніше Лілія Стоянова навчила готувати смачний курячий рулет, який легко замінить ковбасу на бутерброди.
Також переможець МастерШеф11 Богдан Шинкарьов поділився покроковою інструкцією приготування оригінальної "шуби", яка підкорить не тільки смаком, але і зовнішнім виглядом.