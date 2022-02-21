Ресторанная паста за считанные минуты: потрясающий рецепт от звезды МастерШеф

Паста – быстрое блюдо итальянской кухни, которое выручит, если времени на готовку совсем нет. Но его можно значительно улучшить и доработать, если правильно приготовить.
Зведа МастерШеф Профессионалы-3, шеф-повар Лилия Стоянова предложила в Instagram приготовить дома быстрое ресторанное блюдо, которое понравится как домашним, так и гостям.
Ингредиенты:
Приготовление:
Напомним, что ранее Лилия Стоянова научила готовить вкуснейший куриный рулет, который легко заменит колбасу на бутерброды.
Также победитель МастерШеф11 Богдан Шинкарев поделился пошаговой инструкцией приготовления оригинальной "шубы", которая покорит не только вкусом, но и внешним видом.