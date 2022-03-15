RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Росії покупці вже б'ються за продукти: відео з різних міст

Автор: Дмитрий Войналович

Жителі різних міст Росії продовжують скуповувати цукор, гречку, сіль і сірники. Полиці як невеликих магазинів, так і мережевих супермаркетів порожніють на очах. Росіяни розлючені і зганяють свої емоції на оточуючих.

Так, у мережі з'являються відео, як жителі країни-агресора, багато з яких підтримують вторгнення РФ в Україну, влаштовують бійки за продукти харчування.

В одному з популярних супермаркетів Москви покупці влаштували бійку за цукор.

Також такі "битви за продукти" спостерігаються в інших регіонах РФ.

Наприклад, у місті Маркс. Там, у магазині "Перемога", місцеві жителі теж зі скандалами "перемагали" продуктові полиці.

У Краснодарі люди теж відчули на собі санкції - у магазинах розмітають продукти харчування за лічені години.

Крім того, слід звернути увагу і на те, що в магазинах Примор'я обмежили норму продажу продуктів: цукор, сіль, крупи та макарони відпускають не більше ніж по два кілограми в одні руки.

У столиці РФ покупцям навіть другу пачку гороху не продають (тільки двома чеками).

А у Волгограді взагалі другий тиждень немає цукру.

"Як же швидко проходить країна з Путіним та ядерними ракетами від заяв "ми зараз весь світ на коліна поставимо, тремти, НАТО" до "не більше двох кілограмів макаронів в одні руки!", - висміяв ситуацію в російських магазинах у своєму Telegram-каналі радник міністра МВС Антон Геращенко.

Раніше Ілон Маск відповів Рогозіну, потролив знімком Путіна на ведмеді.

Також читайте, чому заклик зупинити війну на росТБ - це продумана акція пропагандистів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії