У Росії покупці вже б'ються за продукти: відео з різних міст

В одному з популярних супермаркетів Москви покупці влаштували бійку за цукор.

Також такі "битви за продукти" спостерігаються в інших регіонах РФ.

Наприклад, у місті Маркс. Там, у магазині "Перемога", місцеві жителі теж зі скандалами "перемагали" продуктові полиці.

У Краснодарі люди теж відчули на собі санкції - у магазинах розмітають продукти харчування за лічені години.

Крім того, слід звернути увагу і на те, що в магазинах Примор'я обмежили норму продажу продуктів: цукор, сіль, крупи та макарони відпускають не більше ніж по два кілограми в одні руки.

У столиці РФ покупцям навіть другу пачку гороху не продають (тільки двома чеками).

А у Волгограді взагалі другий тиждень немає цукру.

"Як же швидко проходить країна з Путіним та ядерними ракетами від заяв "ми зараз весь світ на коліна поставимо, тремти, НАТО" до "не більше двох кілограмів макаронів в одні руки!", - висміяв ситуацію в російських магазинах у своєму Telegram-каналі радник міністра МВС Антон Геращенко.