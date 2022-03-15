У Росії покупці вже б'ються за продукти: відео з різних міст

Жителі різних міст Росії продовжують скуповувати цукор, гречку, сіль і сірники. Полиці як невеликих магазинів, так і мережевих супермаркетів порожніють на очах. Росіяни розлючені і зганяють свої емоції на оточуючих.
Так, у мережі з'являються відео, як жителі країни-агресора, багато з яких підтримують вторгнення РФ в Україну, влаштовують бійки за продукти харчування.
В одному з популярних супермаркетів Москви покупці влаштували бійку за цукор.
Також такі "битви за продукти" спостерігаються в інших регіонах РФ.
Наприклад, у місті Маркс. Там, у магазині "Перемога", місцеві жителі теж зі скандалами "перемагали" продуктові полиці.
У Краснодарі люди теж відчули на собі санкції - у магазинах розмітають продукти харчування за лічені години.
Крім того, слід звернути увагу і на те, що в магазинах Примор'я обмежили норму продажу продуктів: цукор, сіль, крупи та макарони відпускають не більше ніж по два кілограми в одні руки.
У столиці РФ покупцям навіть другу пачку гороху не продають (тільки двома чеками).
А у Волгограді взагалі другий тиждень немає цукру.
"Як же швидко проходить країна з Путіним та ядерними ракетами від заяв "ми зараз весь світ на коліна поставимо, тремти, НАТО" до "не більше двох кілограмів макаронів в одні руки!", - висміяв ситуацію в російських магазинах у своєму Telegram-каналі радник міністра МВС Антон Геращенко.
Раніше Ілон Маск відповів Рогозіну, потролив знімком Путіна на ведмеді.
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