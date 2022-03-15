Заклик зупинити війну на росТБ - продумана акція пропагандистів. Ось докази
Редактор російського пропагандистського "Першого каналу" Марина Овсяннікова зірвала прямий ефір закликами зупинити війну проти України. Дівчина увірвалася в кадр програми "Время" з плакатом, на якому було написано: "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". Також вона кілька разів повторила: "Зупиніть війну! Ні війні!".
Але не все так просто. Докази, які пізніше навели медіаексперти та українські журналісти, свідчать про те, що цей демарш був продуманою самими ж пропагандистами акцією.
Що не так з "антивоєнною" акцією на росТБ?
Катерина Осадча одна з перших, хто звернула увагу на те, що "в Росії не існує прямих ефірів, все, що називається "прямим ефіром", йде з хвилинним запізненням".
Також кидається в очі ще один момент: після того, як новина про демарш на росТБ розповсюдилася у ЗМІ, російські юзери почали публікувати відео з Овсянніковою, зняте з екрану телевізора. Але. Ви часто знімаєте випуски вечірніх новин по телевізору на відео?
Учасники Telegram-спільноти "Пророк", до якої входять професійні медійники, які у тому числі боронять український кіберпростір, також впевнені: акція Овсяннікової є сценарною роботою і черговим актом гібридної війни РФ проти України.
Один з лідерів спільноти, PR-стратег Сергій Дідковський впевнений: "антивоєнний" демарш в ефірі федерального російського каналу міг бути спланований навіть особисто Костянтином Ернстом, який "мріє уникнути відповідальності перед світом за пропаганду".
Також медійники звертають увагу ще на такі моменти:
- Запис з'явився на ресурсах похресниці Путіна Ксенії Собчак та у колишнього російського олігарха Михайла Ходорковського.
- Також миттєво (хоча начебто це було записано заздалегідь) на ресурсах Собчак з'явився запис каяття Овсяннікової. Звідки його отримала Собчак? Де це відео лежало до виходу?
- Промова дівчини охоплює забагато проблем: "за все хороше, проти всього поганого". Тут вам і мітинги за Навального, і батько-українець (з наголосом на "а") - усе за методичками, в яких впізнається ще почерк Суркова.
- Контент створено професійно, так, щоб викликати емоції. Це одна з перших ознак підготовки до вкидання в інфопростір.
- Дівчина з плакатом одразу стала топом в іноземних сегментах Twitter. Зазвичай таке планується заздалегідь.
Але для чого ж це російським пропагандистам?
"Поки в Україні продовжують гинути люди, у світі шириться класичний наратив, який розповсюджують російські ліберали: що дівчина, яка отримує звичайне адміністративне покарання, більша жертва, ніж люди, які знаходяться під обстрілами в українських містах. Ми вже таке чули не раз, але світ лише щойно зрозумів, як Путін створив "республіки" в ОРДЛО", - каже Дідковський.
На його думку, історія з демаршем Овсяннікової, з одного боку позиціонується, як спроба достукатися до росіян, але насправді має повністю протилежну мету.
"Це ще одна спроба російських опозиціонерів розхитати владу в РФ. Зараз нам це вигідно, та спитайте Навального, чий Крим... Фокус з українських реалій зсувається на фантастичний світ "Паслєднєва канала". Росте популярність РФ. Російська пропаганда перетворюється на жертв режиму", - говорить експерт і додає, що ця навіть продумана росіянами акція - медійна перемога України.
"По-перше, навіть пропагандист Ернст зрозумів, що Путін скінчився. По-друге, дав можливість побачити ще один бік пропаганди. А знання - це завжди корисно", - резюмував PR-стратег.
До речі, дивіться, як виглядає особняк Бенедикта Камбербетча, в якому він поселить біженців з України.
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