Призыв остановить войну на росТВ - продуманная акция пропагандистов. Вот доказательства
Редактор российского пропагандистского "Первого канала" Марина Овсянникова сорвала прямой эфир призывами остановить войну против Украины. Девушка ворвалась в кадр программы "Время" с плакатом, на котором было написано: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Также она несколько раз повторила: "Остановите войну! Нет войне!".
Но не все так просто. Доказательства, позже приведенные медиаэкспертами и украинскими журналистами, свидетельствуют о том, что этот демарш был продуман самими же пропагандистами.
Что не так с "антивоенной" акцией на росТВ?
Катя Осадчая одна из первых, кто обратила внимание на то, что "в России не существует прямых эфиров, все, что называется "прямым эфиром", идет с минутным опозданием".
Также бросается в глаза еще один момент: после того, как новость о демарше на росТВ распространилась в СМИ, российские пользователи начали публиковать видео с Овсянниковой, снятое с экрана телевизора. Но. Вы часто снимаете выпуски вечерних новостей по телевизору?
Участники Telegram-сообщества "Пророк", куда входят профессиональные медийщики, которые в том числе защищающие украинское киберпространство, также уверены: акция Овсянникова является сценарной работой и очередным актом гибридной войны РФ против Украины.
Один из лидеров сообщества, PR-стратег Сергей Дидковский уверен: "антивоенный" демарш в эфире федерального российского канала мог быть спланирован даже лично Константином Эрнстом, "мечтающим избежать ответственности перед миром за пропаганду".
Также медийщики обращают внимание еще на следующие моменты:
- Запись появилась на ресурсах крестницы Путина Ксении Собчак и у бывшего российского олигарха Михаила Ходорковского.
- Также мгновенно (хотя это якобы было записано заранее) на ресурсах Собчак появилась запись раскаяния Овсянниковой. Откуда его получил Собчак? Где это видео лежало до выхода?
- Речь девушки охватывает слишком много проблем: "за все хорошее, против всего плохого". Здесь вам и митинги за Навального, и отец-украинец (с ударением на "а") - все по методичкам, в которых узнается еще почерк Суркова.
- Контент создан профессионально, чтобы вызвать эмоции. Это один из первых признаков подготовки к вбросу в инфопространство.
- Девушка с плакатом стала топом в иностранных сегментах Twitter. Обычно это планируется заранее.
Но зачем же это русским пропагандистам?
"Пока в Украине продолжают гибнуть люди, в мире распространяется классический нарратив, который распространяют российские либералы: что девушка, получающая обычное административное наказание, большая жертва, чем люди, которые находятся под обстрелами в украинских городах. Мы уже такое слышали не раз, но мир только сейчас понял, как Путин создал "республики" в ОРДЛО", - говорит Дидковский.
По его мнению, история с демаршем Овсянниковой, с одной стороны, позиционируется как попытка достучаться до россиян, но на самом деле имеет полностью противоположную цель.
"Это еще одна попытка российских оппозиционеров расшатать власть в РФ. Сейчас нам это выгодно, но спросите Навального, чей Крым... Фокус из украинских реалий сдвигается на фантастический мир "Паслєднєва канала". Растет популярность РФ. Российская пропаганда превращается в жертв режима", - говорит эксперт и добавляет, что эта даже продуманная россиянами акция - медийная победа Украины.
"Во-первых, даже пропагандист Эрнст понял, что Путин закончился. Во-вторых, дал возможность увидеть еще одну сторону пропаганды. А знания - это всегда полезно", - резюмировал PR-стратег.
Кстати, смотрите как выглядит особняк Бенедикта Камбербэтча, в котором он поселит беженцев из Украины.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!