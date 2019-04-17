На росТВ трагедію в Одесі назвали "ліквідацією малоцінного людського матеріалу"

Фото: колаж РБК-Україна

Російський політолог оскандалився цинічною заявою про загиблих в Одесі 2 травня 2014

Трагедію в Одесі 2 травня 2014 року російський політолог Олександр Ситін назвав "ліквідацією малоцінного людського матеріалу". Доктор історичних наук, керівник центру політичних досліджень країн Північної та Східної Європи дозволив собі таке скандальне цинічне визначення на ток-шоу "Время покажет" у прямому ефірі російського "Першого каналу". Відповідне відео опубліковане на YouTube.

Треба сказати, що гостем студії був також пропагандист Родіон Мірошник, радник главаря угруповання "ЛНР" "із зовнішніх зв'язків".

На передачі обговорювали нещодавню пожежу в Соборі Паризької Богоматері у столиці Франції. У певний момент її порівняли із трагедією в Одесі, де 5 років тому в Будинку профспілок у вогні загинуло 48 людей.

Ситін в коментарі висловив думку, що не можна порівнювати пожежі в Нотр-Дам де Парі - "найважливішої культурної цінності Європи" та Одесі, де відбулася "так сказати, ліквідація малоцінного людського матеріалу, в результаті якого "русский мир" замовк..." Далі слова політолога заглушили гучні обурення в студії.

Олександр Ситін (фото: скріншот)

У Ситіна спочатку попросили забрати мікрофон, потім попросили піти. Мірошник вступив із ним ученим в суперечку і заявив, політолог сам не є людиною.

Російський політолог і пропагандист "ЛНРівців" посварилися на росТБ (фото: скріншот)

"А це не вам судити!" - кричав Ситін.

В результаті ведучий програми Анатолій Кузічев заявив, що судити може він, і попросив Ситіна покинути студію: "Називати людей людським матеріалом в цій студії не дозволено нікому. Я попрошу вас вийти".

Ведуший вигнав Ситіна зі студії свого шоу (фото: скріншот)

Вже йдучи, політолог грубо відповів Мірошнику на черговий випад: "Пішов під три чорти, свиня!"

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, нещодавно головний пропагандист на росТБ Володимир Соловйов затіяв конфлікт із В'ячеславом Ковтуном, який внесений в список сайту "Миротворець", через обговорення виборів президента в Україні.

Також ми писали про те, що в ефірі російського пропагандистського ток-шоу гість програми Вадим Трюхан налякав ведучих фразою про українські танки на Кубані та в Ростові-на-Дону.

Нагадаємо, що про пожежу в Соборі Паризької Богоматері невдало пожартував відомий журналіст Тарас Березовець.