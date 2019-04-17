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На росТВ трагедию в Одессе назвали "ликвидацией малоценного человеческого материала"

STYLERЖизнь    17.04.2019 - 11:44
На росТВ трагедию в Одессе назвали "ликвидацией малоценного человеческого материала"
Фото: коллаж РБК-Украина

Российский политолог оскандалился циничным заявлением про погибших в Одессе 2 мая 2014

Трагедию в Одессе 2 мая 2014 года российский политолог Александр Сытин назвал "ликвидацией малоценного человеческого материала". Доктор исторических наук и руководитель центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы позволил себе такое скандальное циничное определение на ток-шоу "Время покажет" в прямом эфире российского "Первого канала". Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Нужно сказать, что гостем студии также был также пропагандист Родион Мирошник, советник главаря группировки "ЛНР" "по внешним связям".

На передаче обсуждали недавний пожар в Соборе Парижской Богоматери в столице Франции. В определенный момент его сравнили с трагедией в Одессе, где 5 лет назад в Доме профсоюзов в огне погибли 48 человек. 

Сытин в комментарии высказал мнение, что нельзя сравнивать пожары в Нотр-Дам де Пари - "в важнейшей культурной ценности Европы" и Одессе, где произошла "так сказать, ликвидация малоценного человеческого материала, в результате которого "русский мир" замолчал..." Далее слова политолога заглушили громкие возмущения в студии.

На росТВ трагедию в Одессе назвали &quot;ликвидацией малоценного человеческого материала&quot;

Александр Сытин (фото: скриншот)

У Сытина сначала попросили забрать микрофон, затем попросили уйти. Мирошник вступил с ним ученым в спор и заявил, политолог сам не человек.

На росТВ трагедию в Одессе назвали &quot;ликвидацией малоценного человеческого материала&quot;

Российский политолог и пропагандист "ЛНРовцев" разругались на росТВ (фото: скриншот)

"А это не вам судить!" - кричал Сытин. 

В итоге ведущий программы Анатолий Кузичев заявил, что судить может он, и попросил Сытина покинуть студию: "Называть людей человеческим материалом в этой студии не позволено никому. Я попрошу вас выйти".

На росТВ трагедию в Одессе назвали &quot;ликвидацией малоценного человеческого материала&quot;

Ведуший выгнал Сытина из студии своего шоу (фото: скриншот)

Уже уходя, политолог грубо ответил Мирошнику на очередной выпад: "Пошел ко всем чертям, свинья!"

 Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, недавно главный пропагандист на росТВ Владимир Соловьев затеял конфликт с Вячеславом Ковтуном, который внесен в список сайта "Миротворец", из-за обсуждения выборов президента в Украине.

Также мы писали о том, что в эфире российского пропагандистского ток-шоу гость программы Вадим Трюхан напугал ведущих фразой про украинские танки на Кубани и в Ростове-на-Дону

Напомним, что о пожаре в Соборе Парижской Богоматери неудачно пошутил известный журналист Тарас Березовец. 

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