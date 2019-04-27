Найбільша загроза для країни: волонтер звернувся до українців

Фото: колаж РБК-Україна

Указ Путіна про видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО не пов'язаний з виборами президента України, впевнений волонтер і офіцер ЗСУ Мирослав Гай

Видача паспортів РФ жителям окупованих територій на Донбасі, про що 25 квітня підписав указ російський президент, є частиною системної політики країни-агресора по знищенню України. При цьому рішення Кремля не залежать від імені президента України. Про це заявив відомий волонтер і блогер, офіцер ЗСУ, заступник командира роти 95 ОДШБр Мирослав Гай на своїй сторінці в Facebook.

Він вказав на неспроможність думки, що Путін цим указом "так привітав" Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і зазначив, що документ є частиною системної політики РФ щодо України, стратегія якої не сильно змінюється від зміни імен глав держави, але коригується на тактичному рівні.

Гай зазначив, що указ Путіна "Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом в громадянство Росії в спрощеному порядку" був анонсований ще в 2018 році, коли "про Зеленського ніхто не думав".

Також волонтер наголосив, що паспорти у спрощеному порядку отримають не всі.

Фото: паспорт РФ (mvdlnr.ru)

"В першу чергу це будуть військовослужбовці іррегулярних формувань, про що останні були проінформовані по службових каналах зв'язку заздалегідь і вже давно почали подачу заяв. Біженці ж, що переїхали до РФ, яких набагато менше ніж в Україні, отримуватимуть паспорти за старою процедурою, якщо не з'явиться новий указ про "для всіх громадян України", як анонсував Путін", - написав він.

Він нагадав, що Угорщина теж роздає паспорти громадянам України, а Польща - види на проживання. Але Угорщина не веде війну з нашою країною, не тримує армійські корпуси на окупованих територіях ыз розширеним штатним розписом.

Гай вважає, що роздача російських паспортів служить кільком цілям:

Полегшити оперативне управління військами. Забезпечити можливість ротації підрозділів, перенавчання на території РФ, різкого розширення кількості особового складу підрозділів за рахунок кадрових військових РФ без зайвих процедур та обманних дій тощо, надання пільг і забезпечення тим хто вже воює за РФ і т. д. Ну і головне, легалізація іррегулярних формувань.

Створити юридичну можливість в рамках російського права для більш розширеного застосування російських військ на території України під виглядом захисту російських громадян. Читай війна.

Розширення гуманітарних методів агресії в Україні з можливістю поглиблення нових (старих) методів війни в інших областях України вже більш системно.

"Чому вирішили зараз? РФ передбачає, що в Україні в період зміни влади починається і період лихоліття, втрати управління, коли частина військово-політичне керівництво відмовляється брати відповідальність за прийняття рішень, не знаючи свою подальшу долю", - йдеться в повідомленні.

Також Гай вказав на те, що паралельно проводиться інформаційна кампанія з розрахунком на параліч центрів прийняття рішень і управління.

"І частково це, звичайно, спрацює. Росія працює системно і планомірно. Особливо в інформаційному полі", - поділився думкою Гай.

Волонтер наголосив, що зараз Україна стоїть перед найбільшим викликом збереження державності з моменту 2014 року.

"Ми повинні розуміти, що це проблема не тільки президента Порошенка чи президента Зеленського. Це проблема кожного українця, навіть того, що не відносить себе до такого або не цікавиться політикою і війною", - написав волонтер.

Він додав, що у випадку дострокових виборів у Верховну Раду і паралічу військового керівництва і місцевих органів влади та не сформованої адміністрацією президента Україні буде дуже непросто протистояти російським військам.

"Росія веде системну політику по знищенню України і її рішення не залежать від імені президента. Але від українського президента залежатиме, як ми з цими викликами впораємося", - сказав Гай.

Фото: Мирослав Гай (facebook.com/stansslav.malyar)

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку нових санкцій проти Росії за рішення про роздачі паспортів на Донбасі.

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