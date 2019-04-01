Саня, біжи: найсильніший чоловік планети замахнувся на Усика

Олександр Усик провів "дуель поглядів" з найсильнішою людиною в світі Василем Вірастюком. Про це свідчать фотографії, які виклав Вірастюк на своїй сторінці в Instagram.

Спортсмени зустрілися на олімпійській базі в Конча-Заспі, де Усик веде підготовку до свого першого бою в суперважкій вазі.

Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

"1 квітня, і це не жарт. Розбавлю вашу стрічку новин позитивом! P. S. Далі додумайте щось самі", - підписав фото Вірастюк.

Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Користувачі мережі також прокоментували дані фото.

Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

"Бій за звання абсолютної Гордості країни!";

"Фото заряджена на силу і здоров'я! як оберіг";

"Саня біжи";

"Тренер з фізпідготовки Усика";

"Крутизна цих фото просто зашкалює!";

"Два чемпіона";

"Той момент, коли вже не настільки впевнений у доцільності свого переходу в супертяжі";

"Гарні фотографії";

"Українська гордість і сила".

Нагадаємо, що Олександр Усик проведе свій перший поєдинок в суперважкій вазі проти камерунця Карлоса Такама. Точна дата бою поки невідома, але передбачається, що поєдинок відбудеться 17 або 25 травня.

Раніше Усик заявив про те, що ніколи не проміняє Україну на іншу країну. Про це сам боксер сказав в одному з останніх інтерв'ю.

Ми таксою писали про те, що Усик потрапив у скандал через свою публікацію на честь початку Великого посту.