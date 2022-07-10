Синоптики оголосили про І рівень небезпечності через погоду: куди нагряне стихія

"11 липня у східних та північно-східних областях грози, місцями значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в цих регіонах разом з атмосферним фронтом прийде й зниження температури, тут очікується +26+29 градусів.

На решті території України передбачається протягом дня +21+26 градусів, у західних областях +18+22 градуси.

Дощі з грозами, за прогнозом синоптика, очікуються на сході, в західних областях, на Сумщині, у Дніпрі з районами. У північній частині, у центрі, та на півдні України періодичні дощі чергуватимуться із проясненнями.

"Вітер при грозах може бути рвучким", - додала синоптик.

Прогноз для Києва

У Києві понеділок обіцяє комфортну температуру повітря, +23+24 градуси.

"Серйозний дощ у столиці малоймовірний, хіба часом по області може щось з'явитися", - прогнозує Діденко.

Дивіться нижче карту Укргідрометцентру з прогнозом на понеділок.

Скріншот: Погода в Україні 11 липня (meteo.gov.ua)

Що буде далі з погодою

За прогнозом Діденко, у другій половині наступного тижня температура повітря почне знову підвищуватися.

За даними Укргідрометцентру, вже 14-15 липня стовпчики термометрів поповзуть вгору й сягнуть +25+32 градусів вже в п'ятницю.