Синоптики объявили о I уровне опасности из-за погоды: куда нагрянет стихия

Погода в Украине будет опасной в понедельник, 11 июля. Осадки вероятны по всей стране, а в некоторых областях еще и порывистый ветер, вероятен град.
Что будет с погодой завтра и в течение следующей недели - читайте ниже в нашем материале Styler.
"11 июля в восточных и северо-восточных областях грозы, местами значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.
Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в этих регионах вместе с атмосферным фронтом придет и понижение температуры, здесь ожидается +26+29 градусов.
На остальной территории Украины ожидается в течение дня +21+26 градусов, в западных областях +18+22 градуса.
Дожди с грозами, по прогнозу синоптика, ожидаются на востоке, в западных областях, на Сумщине, в Днепре с районами. В северной части, в центре, и на юге Украины периодические дожди будут чередоваться с прояснениями.
"Ветер при грозах может быть порывистым", - добавила синоптик.
В Киеве понедельник обещает комфортную температуру воздуха +23+24 градуса.
"Серьезный дождь в столице маловероятен, разве порой по области может что-то появиться", - прогнозирует Диденко.
Смотрите ниже карту Укргидрометцентра с прогнозом на понедельник.
Скриншот: Погода в Украине 11 июля (meteo.gov.ua)
По прогнозу Диденко, во второй половине следующей недели температура воздуха начнет снова повышаться.
По данным Укргидрометцентра, уже 14-15 июля столбики термометров поползут вверх и достигнут +25+32 градусов уже в пятницу.
Ранее мы писали, какая погода будет в Украине в июле. Синоптики напугали 40-градусной жарой.
Также сообщалось, что в начале июля в Киеве было обновлен столетний температурный рекорд.