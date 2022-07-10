Синоптики объявили о I уровне опасности из-за погоды: куда нагрянет стихия

"11 июля в восточных и северо-восточных областях грозы, местами значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в этих регионах вместе с атмосферным фронтом придет и понижение температуры, здесь ожидается +26+29 градусов.

На остальной территории Украины ожидается в течение дня +21+26 градусов, в западных областях +18+22 градуса.

Дожди с грозами, по прогнозу синоптика, ожидаются на востоке, в западных областях, на Сумщине, в Днепре с районами. В северной части, в центре, и на юге Украины периодические дожди будут чередоваться с прояснениями.

"Ветер при грозах может быть порывистым", - добавила синоптик.

Прогноз для Киева

В Киеве понедельник обещает комфортную температуру воздуха +23+24 градуса.

"Серьезный дождь в столице маловероятен, разве порой по области может что-то появиться", - прогнозирует Диденко.

Смотрите ниже карту Укргидрометцентра с прогнозом на понедельник.

Скриншот: Погода в Украине 11 июля (meteo.gov.ua)

Что будет дальше с погодой

По прогнозу Диденко, во второй половине следующей недели температура воздуха начнет снова повышаться.

По данным Укргидрометцентра, уже 14-15 июля столбики термометров поползут вверх и достигнут +25+32 градусов уже в пятницу.