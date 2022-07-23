Ці поради допоможуть вам економити на покупках одягу і взуття

Наведіть порядок в шафі

Ревізія в шафі з одягом і взуттям допоможе вам розібратися, чого саме вам не вистачає в гардеробі, знайти те, про що ви вже давно забули. А ще придумати нові поєднання одягу і скласти список того, що вам може знадобитися в найближчі місяці.

Складіть список

Напишіть власний список must have - базові речі з вашого гардеробу, до яких ви будете підбирати інше. Нехай у вас буде дві пари джинсів, дві спідниці, один піджак і дві пари взуття, але все між собою поєднується і доповнювати можна чим завгодно на свій смак.

Не купуйте дітям одяг із запасом

Діти ростуть швидко і до певного віку вони встигають вирости з одягу швидше, ніж її зношують. Насправді вам не потрібно 50 футболок і 20 пар штанів.

Малюкам насправді потрібно набагато менше. Постарайтеся обмежитися 4-5 комплектами одягу на кожну погоду.

Розпитайте у знайомих - є шанс, що ви зможете обмінятися дитячим одягом з тими, у кого є діти молодше або старше.

Відвідайте гаражний розпродаж

Пошукайте в соціальних мережах або запитайте у знайомих з приводу гаражної розпродажі. Такі зазвичай влаштовують в європейських країнах, але в останні роки їх проводять і в Україні.

На такому розпродажі можна недорого купити одяг і взуття в хорошому стані або ж обміняти. Сумку на плаття, босоніжки на кеди, маленьку куртку на розмір побільше.

Як варіант - організуйте власний розпродаж і запросіть максимум друзів і знайомих.

Загляньте в секонд-хенд

У сучасних секонд-хендах повно брендових речей за доступними цінами. І часто там бувають абсолютно нові речі.

Зручно купувати речі на вагу - таке зараз буває в багатьох українських секонд-хендах. У день найнижчої ціни йти вже не варто - там майже немає хороших товарів.

Але ось в дні помірної ціни можна повністю одягнутися на 300-400 гривень.

Переглядайте оголошення в Інтернеті

Зараз повно оголошень в інтернеті з цінами у два, а то і в три рази нижче магазинних. Хтось пролетів з розміром, хтось вигріб з шафи те, що не носить. А ще часто можна зустріти розпродаж одягу зі складів.

Не женіться за модою

В останні роки це твердження набуло зовсім іншого значення. У травні у нас в моду входить кльош, а восени це вже несмак. Плюньте на всі модні тенденції, адже класичні джинси та білі сорочки будуть в моді завжди.

Вибирайте те, що йде особисто вам і одяг, який дозволяє вам відчувати себе впевнено. Часом футболка зі слонами, яку ви тягаєте 5 рік, стає більш привабливою, ніж щось ультрамодне.

А ще в моді все, що пов'язано з Україною і це буде надовго. Тому наш must have - патріотичний одяг та вишиванки.

Не купуйте на один раз

Не варто купувати в умовах економії речі на один раз. Якщо вам дуже потрібен костюм або плаття - орендуйте, попросіть у друзів або родичів.

Немає сенсу витрачати гроші на те, що потім буде припадати пилом у шафі багато років.

Загляньте на ринок

Ви здивуєтеся, але там зараз не тільки китайські футболки та турецькі джинси продають. На ринку часто можна знайти хорошу і якісну річ за цілком прийнятну ціну.

Це стосується, до речі й колгот, шкарпеток, трусів і майок. І вибір є відмінний і ціна цілком доступна, і якість хороша.

Не ходіть в торгові центри погуляти

Походи по магазинах варто відкласти до кращих часів або ж йти туди цілеспрямовано за чимось конкретним і з обмеженою сумою на витрати. Утриматися від спокуси купити "ту саму сумку" буде складно.

Ловіть розпродажі

Великі магазини часто роблять розпродажі, на яких можна купити 2+1 за ціною двох речей або є знижки на товари в кінці сезону. Це допоможе вам заощадити гроші. А ще можна скористатися такою акцією разом з подругою.

Не ходіть в магазин з поганим настроєм і відразу після зарплати

Ви отримали аванс і здається, що у вас дуже багато грошей. І тому ви хочете себе чимось порадувати. Будьте обережні, такі ситуацію закінчуються плачевно - ви купуєте плаття або нові босоніжки, а в кінці місяця сидите без грошей на хліб.

А поганий настрій в магазин з собою теж не беріть. В такому стані хочеться себе чимось порадувати і як правило - це закінчується покупкою того, що вам не сильно було потрібно.

Не ведіться на провокацію

Реклама, розкладка, приємний аромат і м'яка музика - все це створює атмосферу, яка підштовхує нас витрачати гроші. Не піддавайтеся на такі провокації та виверти.

Не купуйте першу річ

Древній спосіб ще наших бабусь. У вас є мета і ви прийшли в величезний торговий центр. Не полінуйтеся обійти всі відповідні магазини та подивіться всі варіанти та ціни. Часто буває так, що найперша річ виявляється не найвдалішою, а ще й найдорожчою.

Завжди уточнюйте ціну

Якщо ви купуєте по акції, то уточніть у продавця ціну - акція могла закінчитися. А ще в магазинах використовують хитрість - ставлять велику табличку з написом: "Ціна від 199 гривень". А на столі можуть виявитися речі й по 300 і 400 гривень.

Використовуйте правило "двох речей"

Коли хочете купити якусь річ, застосовуйте правило "двох" - у вас в гардеробі має бути мінімум два предмети, які будуть поєднуватися з новим одягом.

Завжди купуйте одяг за розміром

Відмовтеся від покупки джинсів на розмір менше, щоб схуднути. Зазвичай такі штани лежать потім в шафі та віддаються кому-небудь років через п'ять.

Не купуйте те, що вам не потрібно

Якщо ви збираєтеся все літо провести на дачі або в горах, то вам не потрібні нові золотисті босоніжки на підборах або вечірня сукня. Якщо у вас в планах немає щоденних пробіжок - то немає сенсу купувати ще одні кросівки.

Взуття має бути якісним і зручним

Нехай пара взуття буде одна, але вона повинна бути ідеально підібрана за розміром, потребам, параметрам і якості. Три пари незручних туфель або одна зручних коштують приблизно однаково.

Взуття вибирайте ввечері, коли нога трохи набрякла. Так ваші нові туфлі вам не будуть натирати.

Вибирайте практичне

Не купуйте речі з непрактичних матеріалів - шовк, льон, шерсть або бархат, якщо у вас немає часу на правильний догляд, прасування і ви збираєтеся носити їх кожен день.

Дотримуйтеся колірної гами

Повірте, вам не потрібні футболки всіх кольорів веселки. Підберіть 3-4 кольори, які вам подобаються і підходять. Так вам буде зручніше поєднувати одяг один з одним.

Скоротіть витрати на білизну

Стандарт - біле, чорне і тілесне. Красиві атласні бюстгальтери фіолетового або рожевого кольору відкладіть до кращих часів. Нехай у вас буде всього три комплекти, але хорошої якості та зручні.

Те ж саме стосується і колготок - вам потрібні тілесні, чорні та бронза. Вони ідеально підходять під будь-який одяг.

Купуйте під час іншого сезону

Зимові речі набагато дешевше купувати влітку, а літні - взимку. Звичайно ж, куртки можуть бути минулого сезону, але це реальний шанс купити за ціною набагато нижче.

Ремонт дасть друге життя

На піджаку пляма, а кросівки хочуть попрощатися з підошвою? Знайдіть хороший ремонт одягу і взуття і це скоротить вам витрати.

Іноді, здається, що врятувати зіпсовану річ вже неможливо і ви починаєте шукати точно таку ж і за будь-які гроші. Але хороший майстер цілком може дати друге життя улюбленому одягу.