Спорт успішних людей: як пройшов чемпіонат з вейксерфінгу в Києві (фото)

5-6 вересня на базі спортивного клубу УСКК "Україна" Break Water (Труханів острів) у Києві пройшов Чемпіонат України з вейкбордінгу і вейксерфінгу за версією IWWF. В змаганнях взяли участь понад 70 спортсменів від 8 до 49 років.

Як розповідає віце-президент Федерації воднолижного спорту та вейкбордингу України Денис Копилов, спорт повинен розвивати людину, робити її щасливою. І вейксерфінг саме про це.

"Що таке вейксерф? Це коли ти знаходишся на хвилі, яка рухається, і ти сам рухливий. Такий постійний пошук точки балансу якраз і допомагає в житті людині бути людині. Я хочу відчувати цей стан гіперрухливості і плинності, яке дає вейксерфінг", - підкреслює Копилов.

Сам Денис займається вейксерфінгом майже десять років. У нинішніх змаганнях він брав участь у почесній категорії "Ветерани".

Денис Копилов упевнений: спорт робить людей щасливішими

Одним з учасників чемпіонату в категорії Masters Men Wake Skim став президент Альянсу цифрової реклами України і власник рекламного агентства ADV.expert Вадим Руденко. Він освоїв новий для себе вид спорту лише три роки тому, але за цей час вейксерфінг вже став частиною його життя. За словами райдера, вейксерфінг - це спорт успішних людей.

"Він змінює людей, робить їх впевненими в собі. Тому що це свобода в чистому вигляді і справжня радість від польоту на хвилі. 20 хвилин катання після робочого дня - і все стреси просто випаровуються ", - говорить Вадим.

Він упевнений, що вейксерфінг лише набирає свої оберти в Україні, і кожен рік в клубах будуть з'являтися все нові і нові спортсмени, готові виконувати видовищні трюки на дошці. Більш того, для багатьох вейксерфінг є сімейним видом спорту: в клуби приходять цілими сім'ями. Вадим Руденко також долучив до улюбленого спорту двох дочок 10 і 15 років, які в цьому році взяли участь в чемпіонаті нарівні з ним, а старша Вікторія Руденко - отримала медаль за 3 місце в своїй групі.

15-річна Вікторія Руденко стала призером чемпіонату

Більшість райдерів не сприймають вейксерфінг як змагання з іншими спортсменами, для них це перш за все виклик самому собі. Можливість побути наодинці з хвилею, стати з нею єдиним цілим і показати свою майстерність.

"Кожен новий трюк - це вже маленька перемога", - вважає Вадим Руденко.

Українці не лише готові змагатися в національних першостях, а й гідно представляють державу на міжнародному рівні. У минулому році в Києві пройшов Чемпіонат Європи і Африки з вейкбордингу, на якому українська команда, створена на базі клубу Break Water, посіла третє місце.

"Для країни, де займатися можна лише протягом кількох місяців, це дуже гідний результат", - зазначає Денис Копилов.

Чемпіонат України з вейкбордінгу і вейксерфінгу пройшов у Києві