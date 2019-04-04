Добові за відрядження: в Україні змінилися суми виплат

Українці за відрядження тепер отримуватимуть більше. Розмір мінімальних добових в країні збільшили з 372,3 гривень до 417,3 гривень. Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби.

Зазначимо, що визначають суму прямо пропорційно мінімалці. Так, за правилами НКУ розмір добових по Україні встановлюється у відсотках до мінзарплати, і оскільки щорічно з прийняттям нового закону про держбюджет відбувається зміна (підвищення) мінімальної зарплати, змінюються і показники, які прямо на неї "зав'язані".

Повідомляється, що сума збільшення розміру добових понад встановлені норми включається у загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід фізособи.

Її зазначають у податковому розрахунку за формою № 1ДФ як додаткове благо.

Нагадаємо, що роботодавці можуть встановлювати і більший розмір добових витрат, однак при цьому суму перевищення включать в оподатковувані доходу працівника як додаткове благо - воно буде обкладатися ПДФО за ставкою 18% і військовим збором - за ставкою 1,5%.

Максимальний розмір добових для відрядження за кордон у 2018 році не міняли - він залишився максимум 80 євро в день.

Як повідомлялося раніше, в Києві влада зобов'язала власників квартирних тамбурів до 2021 року викупити цю площодь за ринковою ціною.

Також ми писали про те, що в Мелітополі комунальні платіжки відправляють тим, хто давно не живе в будинку і навіть мертвим.

Нагадаємо, що українцям виплатили близько 350 млн гривень монетизації субсидій. Глава Кабміну Володимир Гройсман заявив, що програма по монетизації субсидій проходить злагоджено.