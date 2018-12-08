"Там же люди!": маршрутник "прокрався" на червоний на небезпечному перехресті (відео)

Відео: YouTube/самотужки

У Мелітополі водій маршрутки з пасажирами "прокрався" на червоне світло на небезпечному перехресті проспекту Б. Хмельницького і вулиці Університетської. Інцидент, до того ж, стався в темний час доби. Відео порушення опубліковано на YouTube-каналі "Своїми силами".

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Як пише місцеве видання "РІА Мелітополь", то обставина, що водій відповідає не тільки за своє життя, але ще і за тих, кого везе в салоні, маршрутчика не збентежила.

"На червоний... Мені цікаво, хто їх контролює? Там же люди всередині! Чи як у Запоріжжі поки не буде - що відлетів під фуру?" - дивується автор відео.

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"Все нормально. А що? Час - гроші", - іронічно додав один з коментаторів.

Нагадаємо, один з водіїв київської маршрутки потрапив у скандал після того, як "прокатав" пасажирку по асфальту.

Раніше в Запоріжжі в одній з маршруток п'яний чоловік розлютив пасажирів поведінкою.

Також ми писали про те, що в Дніпропетровській області поїздка на маршрутці закінчилася для школярки госпіталізацією.

Відео: РБК-Україна