ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Там же люди!": маршрутник "прокрався" на червоний на небезпечному перехресті (відео)

STYLERЖиття    08.12.2018 - 10:59

Відео: YouTube/самотужки

У Мелітополі водій маршрутки з пасажирами "прокрався" на червоне світло на небезпечному перехресті проспекту Б. Хмельницького і вулиці Університетської. Інцидент, до того ж, стався в темний час доби. Відео порушення опубліковано на YouTube-каналі "Своїми силами".

&quot;Там же люди!&quot;: маршрутник &quot;прокрався&quot; на червоний на небезпечному перехресті (відео)

Скріншот

Як пише місцеве видання "РІА Мелітополь", то обставина, що водій відповідає не тільки за своє життя, але ще і за тих, кого везе в салоні, маршрутчика не збентежила.

"На червоний... Мені цікаво, хто їх контролює? Там же люди всередині! Чи як у Запоріжжі поки не буде - що відлетів під фуру?" - дивується автор відео.

&quot;Там же люди!&quot;: маршрутник &quot;прокрався&quot; на червоний на небезпечному перехресті (відео)

Скріншот

"Все нормально. А що? Час - гроші", - іронічно додав один з коментаторів.

Нагадаємо, один з водіїв київської маршрутки потрапив у скандал після того, як "прокатав" пасажирку по асфальту.

Раніше в Запоріжжі в одній з маршруток п'яний чоловік розлютив пасажирів поведінкою.

Також ми писали про те, що в Дніпропетровській області поїздка на маршрутці закінчилася для школярки госпіталізацією.

Відео: РБК-Україна

Віддав свій заробіток: у Тернопільській області водій маршрутки врятував пасажира "Та пішов ти...": у Мелітополі маршрутник принизив ветерана АТО
Новини України маршрутка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся