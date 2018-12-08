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"Там же люди!": маршрутчик "прокрался" на красный на опасном перекрестке (видео)

STYLERЖизнь    08.12.2018 - 10:59

Видео: YouTube/Своими силами

В Мелитополе водитель маршрутки с пассажирами "прокрался" на красный свет на опасном перекрестке проспекта Б. Хмельницкого и улицы Университетской. Инцидент, к тому же, произошел в темное время суток. Видео нарушения опубликовано на YouTube-канале "Своими силами".

&quot;Там же люди!&quot;: маршрутчик &quot;прокрался&quot; на красный на опасном перекрестке (видео)

Скриншот

Как пишет местное издание "РИА Мелитополь", то обстоятельство, что водитель отвечает не только за свою жизнь, но еще и за тех, кого везет в салоне, маршрутчика не смутило.

"На красный... Мне интересно, их кто-то контролирует? Там же люди внутри! Или как в Запорожье - пока не будет, что под фуру улетел?" - недоумевает автор видео.

&quot;Там же люди!&quot;: маршрутчик &quot;прокрался&quot; на красный на опасном перекрестке (видео)

Скриншот

"Нормально все. А что? Время - деньги", - иронично добавил один из комментаторов.

Напомним, один из водителей киевской маршрутки угодил в скандал после того, как "прокатил" пассажирку по асфальту.

Ранее в Запорожье в одной из маршруток пьяный мужчина разозлил пассажиров невежественным поведением.

Также мы писали о том, что в Днепропетровской области поездка на маршрутке закончилась для школьницы госпитализацией.

Видео: РБК-Украина

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