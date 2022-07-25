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Тепер я захищатиму Україну: 6-річна донька загиблого військового збирає кошти на ЗСУ

Фото: 6-річна дочка загиблого військового збирає кошти на ЗСУ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Рівному 6-річна Іринка своїми руками створює прикраси й продає їх для збору коштів на ЗСУ. Дівчинка вирішила стати волонтеркою після того, як її батько загинув у березні 2022 року під Миколаєвом.

Про юну волонтерку з Рівного розповіли в "Суспільне".

6-річна Іринка - дочка героя Олександра Васильєва, який загинув в Миколаївській області. Після загибелі батька в березні 2022 року дівчинка вирішила допомагати ЗСУ - вона почала робити своїми руками прикраси і їх продавати.

"Якось вона прокинулася і каже мені: "Мій батько захищав Україну? Захищав. Він загинув? Загинув. Тепер я буду захищати Україну", - розповіла мама Іринки Вікторія Васильєва.

Іринка робить різні прикраси - віночки, шпильки, гумки та безе. Свої вироби вона продає на благодійних ярмарках і в соціальних мережах.

"Спочатку мій дядько загинув, потім батько загинув. І так я вже займаюся цим творчим заняттям, допомагаю ЗСУ", - розповідає Іринка.

Менше ніж за два місяці Іринка зібрала гроші на два тепловізори. Дівчинка їх вже передала на передову - в роту, де служив її батько.

"Перший тепловізор вона збирала десь близько місяця. Коштує 1400 Євро. Другий тепловізор вже коштував 1700 євро. Вона вірить, що Бог побачить, які вони класні чоловіки й всіх військових він поверне", - додала Вікторія.

Тепер 6-річна Іринка збирає гроші на автомобіль для військових і мріє придбати їм потужну зброю.

"Я мрію про Javelin" - каже юна волонтерка.

6-річна волонтерка збирає гроші для ЗСУ

До речі, раніше ми писали про те, що 9-річний українець оригінальним способом зібрав гроші на автомобіль для ЗСУ.

А ще розповідали про те, що шестикласник Роман продав унікальну футболку, щоб купити тепловізор для ЗСУ.

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волонтер