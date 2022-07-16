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9-річний українець оригінальним способом зібрав гроші на автомобіль для ЗСУ

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Львів, Субота 16 липня 2022 16:35
9-річний українець оригінальним способом зібрав гроші на автомобіль для ЗСУ 9-річний українець зібрав 120 тисяч гривень на автомобіль для ЗСУ (fcrukh.com)
Автор: Тетяна Самарук

Вихованець львівського футбольного клубу "Рух" Лука Аронов допомагає Збройним Силам України, які боронять країну від навали російських окупантів.

Про це повідомили на офіційному сайті клубу.

Юний футболіст розігрує комплекти марок серед людей, які задонатили понад 100 гривень. У такий спосіб 9-річний Лука зібрав велику суму на потреби української армії.

Зокрема, метою хлопця було зібрати 90 тисяч гривень на автомобіль для ЗСУ, однак вдалось зібрати більше - 120 тисяч гривень. Завдяки хлопцю волонтери змогли придбати автомобіль, який вже допомагає захисникам на фронті.

"Я вважаю, що в такий час кожен українець повинен приносити користь своїй країні, тому ми вирішили збирати кошти для наших військових. Але хочу сказати, що це не лише моя заслуга, але й усіх людей, які надсилали кошти, та волонтерів, які нам допомагали", - сказав Аронова.

9-річний українець оригінальним способом зібрав гроші на автомобіль для ЗСУ9-річний українець зібрав 120 тисяч гривень на автомобіль для ЗСУ (fcrukh.com)

Хлопець не зупиняється на досягнутому та вже зараз збирає гроші на ще 2 автомобілі для військових. Збір триває на сторінці юного футболіста в Instagram, де він розігрує набори марок "Українська мрія".

Раніше ми повідомляли що 10-річна чемпіонка світу зібрала для ЗСУ гроші, які виграла в шашки.

Також ми писали, що українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ.

Окрім того, в Ірпені діти самі готують і продають лимонад, щоб допомогти армії.

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