Топ-10 порад, які допоможуть підвищити самооцінку і впевненість у собі
Самооцінка - це психологічний феномен, який означає те, як людина бачить себе і оцінює. Досить часто самооцінка особистості буває занижена, тобто реальні можливості людини вище, ніж її уявлення про них. На щастя, це - не фіксована величина, і ми можемо ефективно допомогти собі самі.
10 дієвих способів, як підвищити самооцінку і впевненість собі, перерахувала в Instagram психолог Айжана Абдулдаєва.
Важливі пункти для підвищення самооцінки:
1. Навчіться слухати себе, а не оточуючих.
При низькій самооцінці людині важливіше, що говорять інші, ніж те, що вона думає або відчуває сама.
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2. Перестаньте себе критикувати за найменші промахи.
Постійна критика веде до того, що ви починаєте помічати в своєму житті і своїх вчинках тільки негатив.
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3. Ведіть щоденник успіху.
Помічайте свої досягнення і успіхи, в цьому допоможе щоденне ведення щоденника успіху. Щовечора записуйте навіть найменші досягнення і перемоги.
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Щоденник успіху допоможе набути впевненості в собі (фото: freepik.com)
4. Не відкладайте справи на завтра.
Велика кількість відкладених і не закінчених справ ведуть до почуття внутрішньої незадоволеності. Людина починає відчувати себе неповноцінною.
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5. Не бійтеся зробити помилку.
Вчіться не сприймати помилки як тотальну поразку. Кожна помилка - це можливість вивчити новий урок і просунутися в розумінні життя.
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6. Вмійте відмовляти.
Здатність говорити ні, коли я не хочу робити те, що мені пропонують інші, а так само думати і відчувати, як інші, підвищує впевненість у собі.
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7. Формуйте свою ідентичність.
Кожен з нас має кілька ролей. Чоловік або жінка, мати або батько, дочка або син, чоловік або дружина, начальник або підлеглий, і т.д. гарне розуміння себе передбачає, що я знаю, хто я і який я, в кожній зі своїх ролей.
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8. Навчіться розпізнавати і задовольняти свої потреби.
Потреби відповідають на питання, що я хочу і в чому я потребую?
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Як підвищити свою самооцінку (фото: freepik.com)
9. Навчіться робити вибори.
Вибори важлива частина нашого життя. Здатність розуміти між чим і чим я вибираю, долати внутрішні конфлікти від суперечливих потреб - дає можливість брати на себе відповідальність і робити важливі вибори у своєму житті.
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10. Підіть до психотерапевта
У кожному з вище перерахованих пунктів можуть бути складності і застої. Тому якщо ви не можете самостійно впоратися з проблемою, рекомендую звернутися до фахівця. Здатність визнавати свою безпорадність і звертатися за підтримкою також сприяє хорошій опорі на себе, довірі до світу, а значить і зміцненню своєї самооцінки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психологи назвали основні типи жінок, з якими чоловіки не хочуть створювати сім'ю.
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