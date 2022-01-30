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Топ-10 порад, які допоможуть підвищити самооцінку і впевненість у собі

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Неділя 30 січня 2022 08:28
Топ-10 порад, які допоможуть підвищити самооцінку і впевненість у собі Як підняти самооцінку (фото: freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Самооцінка - це психологічний феномен, який означає те, як людина бачить себе і оцінює. Досить часто самооцінка особистості буває занижена, тобто реальні можливості людини вище, ніж її уявлення про них. На щастя, це - не фіксована величина, і ми можемо ефективно допомогти собі самі.

10 дієвих способів, як підвищити самооцінку і впевненість собі, перерахувала в Instagram психолог Айжана Абдулдаєва.

Важливі пункти для підвищення самооцінки:

1. Навчіться слухати себе, а не оточуючих.

При низькій самооцінці людині важливіше, що говорять інші, ніж те, що вона думає або відчуває сама.

2. Перестаньте себе критикувати за найменші промахи.

Постійна критика веде до того, що ви починаєте помічати в своєму житті і своїх вчинках тільки негатив.

3. Ведіть щоденник успіху.

Помічайте свої досягнення і успіхи, в цьому допоможе щоденне ведення щоденника успіху. Щовечора записуйте навіть найменші досягнення і перемоги.

Топ-10 порад, які допоможуть підвищити самооцінку і впевненість у собі

Щоденник успіху допоможе набути впевненості в собі (фото: freepik.com)

4. Не відкладайте справи на завтра.

Велика кількість відкладених і не закінчених справ ведуть до почуття внутрішньої незадоволеності. Людина починає відчувати себе неповноцінною.

5. Не бійтеся зробити помилку.

Вчіться не сприймати помилки як тотальну поразку. Кожна помилка - це можливість вивчити новий урок і просунутися в розумінні життя.

6. Вмійте відмовляти.

Здатність говорити ні, коли я не хочу робити те, що мені пропонують інші, а так само думати і відчувати, як інші, підвищує впевненість у собі.

7. Формуйте свою ідентичність.

Кожен з нас має кілька ролей. Чоловік або жінка, мати або батько, дочка або син, чоловік або дружина, начальник або підлеглий, і т.д. гарне розуміння себе передбачає, що я знаю, хто я і який я, в кожній зі своїх ролей.

8. Навчіться розпізнавати і задовольняти свої потреби.

Потреби відповідають на питання, що я хочу і в чому я потребую?

Топ-10 порад, які допоможуть підвищити самооцінку і впевненість у собі

Як підвищити свою самооцінку (фото: freepik.com)

9. Навчіться робити вибори.

Вибори важлива частина нашого життя. Здатність розуміти між чим і чим я вибираю, долати внутрішні конфлікти від суперечливих потреб - дає можливість брати на себе відповідальність і робити важливі вибори у своєму житті.

10. Підіть до психотерапевта

У кожному з вище перерахованих пунктів можуть бути складності і застої. Тому якщо ви не можете самостійно впоратися з проблемою, рекомендую звернутися до фахівця. Здатність визнавати свою безпорадність і звертатися за підтримкою також сприяє хорошій опорі на себе, довірі до світу, а значить і зміцненню своєї самооцінки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психологи назвали основні типи жінок, з якими чоловіки не хочуть створювати сім'ю.

А також розповідали про те, які фактори насправді можуть зруйнувати ваші відносини з коханою людиною.

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