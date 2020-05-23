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Ціни на продукти в Україні виросли за тиждень: інфографіка

STYLERЖиття    23.05.2020 - 13:49
Ціни на продукти в Україні виросли за тиждень: інфографіка
Ціни на продукти в Україні виросли за тиждень (фото: РБК-Україна)

Ціни на продукти в Україні незначно зросли

Вартість продуктів в Україні за останній тиждень піднялася. Дорожчали крупи, яловичина і фрукти. Ціни на окремі харчові продукти навіть знизилися. Про це йдеться у звіті Національного банку України за підсумками тижня.

"Протягом останнього тижня ціни на харчові продукти трохи підвищилися. Зокрема, подорожчали фрукти під впливом скорочення пропозиції, а також яловичина і деякі крупи", - повідомили в НБУ.

Наголошується, що на вартість продуктів вплинуло постанова КМУ про державне регулювання цін. Так, минулого тижня спостерігалося незначне і різнопланове підвищення цін на харчові продукти, щодо яких запроваджено державний моніторинг.

Ціни на продукти в Україні виросли за тиждень: інфографіка

Ціни на продукти в Україні виросли за тиждень (інфографіка: bank.gov.ua)

"За даними онлайн-супермаркетів протягом квітня-травня зміна цін на більшість таких товарів не перевищувала 3% за тиждень, а вартість деяких з них навіть знижувалася", - йдеться у звіті НБУ.

Нагадаємо, що в Україні з 18 травня запрацювало регулювання цін на товари, які запровадив Кабінет міністрів України. Тепер уряд буде контролювати ціни на продовольчі товари, окремі ліки, засоби індивідуального захисту (маски, рукавички). Всі ці товари називаються соціально значущими.

Як ми раніше писали, 25 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України визначити перелік соціально значущих продуктів.

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Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України Національний банк Україницены на продукты
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