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Цены на продукты в Украине выросли за неделю: инфографика

STYLERЖизнь    23.05.2020 - 13:49
Цены на продукты в Украине выросли за неделю: инфографика
Цены на продукты в Украине выросли за неделю (фото: РБК-Украина)

Цены на продукты в Украине незначительно выросли

Стоимость продуктов в Украине за последнюю неделю поднялась. В цене поднялись крупы, говядина и фрукты. При этом стоимость некоторых пищевых продуктов снизилась. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины по итогам недели.

"В течение последней недели цены на продукты питания незначительно повысились. В частности, дорожали фрукты под влиянием сокращения предложения, а также говядина и некоторые крупы", - сообщили в НБУ.

Отмечается, что на стоимость продуктов повлияло постановление КМУ о государственном регулировании цен. Так, на прошлой неделе наблюдалось незначительное и разноплановое повышение цен на продукты питания, в отношении которых введен государственный мониторинг.

Цены на продукты в Украине выросли за неделю: инфографика

Цены на продукты в Украине выросли за неделю (инфографика: bank.gov.ua)

"По данным из онлайн-супермаркетов в течение апреля-мая изменение цен на большинство таких товаров не превышала 3 % за неделю, а стоимость некоторых из них даже снижалась", - говорится в отчете НБУ.

Напомним, что в Украине с 18 мая заработало регулирование цен на товары, которые ввел Кабинет министров Украины. Теперь правительство будет контролировать цены на продовольственные товары, отдельные лекарства, средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). Все эти товары называются социально значимыми.

Как мы ранее писали, 25 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины определить перечень социально значимых продуктов.

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Автор: Анна Ярошенко

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныцены на продукты
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