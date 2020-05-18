В Украине заработало регулирование цен на продукты: что изменится

Цены будут регулироваться государством только на время карантина
В Украине с 18 мая заработало регулирование цен на товары, которые ввел Кабинет министров Украины. Теперь правительство будет контролировать цены на продовольственные товары, отдельные лекарства, средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). Все эти товары называются социально значимыми.
Список товаров, цены на которые будут регулироваться:
В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства:
Декларированию подлежит изменение розничных цен для каждого вида товара. Декларированию изменения розничных цен на товары подлежат розничные цены реализации товара конечному потребителю.
Кстати, субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.
Регулирование цен на товары будет действовать только в условиях карантина.
Как мы ранее писали, 25 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины определить перечень социально значимых продуктов.
Автор: Мария Соловей