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В Украине заработало регулирование цен на продукты: что изменится

STYLERЖизнь    18.05.2020 - 11:14
В Украине заработало регулирование цен на продукты: что изменится
В Украине цены на товары будут регулироваться (фото: РБК-Украина)

Цены будут регулироваться государством только на время карантина

В Украине с 18 мая заработало регулирование цен на товары, которые ввел Кабинет министров Украины. Теперь правительство будет контролировать цены на продовольственные товары, отдельные лекарства, средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). Все эти товары называются социально значимыми.

Список товаров, цены на которые будут регулироваться:

  • Крупа гречневая
  • Сахар песок
  • Мука пшеничная (высший сорт)
  • Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной отечественного производства)
  • Молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)
  • Хлеб пшенично-ржаной
  • Яйца куриные категории С1
  • Птица (тушка куриная)
  • Вода минеральная без газа
  • Масло сливочное жирностью 72,5%

В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства:

  • хлоргексидин,
  • этанол,
  • повидон йода,
  • средство на спиртовой основе для протирания рук,
  • хлорсодержащие и другие препараты для дезинфекции поверхностей,
  • хлороксиленол;
  • карманный спиртосодержащий антисептик для рук; дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, а также поверхностей;
  • моюще-дезинфецирующие средства для стирки, инструментов и оборудования.

Декларированию подлежит изменение розничных цен для каждого вида товара. Декларированию изменения розничных цен на товары подлежат розничные цены реализации товара конечному потребителю.

Кстати, субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.

Регулирование цен на товары будет действовать только в условиях карантина.

Как мы ранее писали, 25 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины определить перечень социально значимых продуктов.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины ценыпродукты
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