В Україні запрацювало регулювання цін на продукти: що зміниться

В Україні ціни на товари будуть регулюватися (фото: РБК-Україна)

Ціни будуть регулюватися державою тільки на час карантину

В Україні з 18 травня запрацювало регулювання цін на товари, які запровадив Кабінет міністрів України. Тепер уряд буде контролювати ціни на продовольчі товари, окремі ліки, засоби індивідуального захисту (маски, рукавички). Всі ці товари називаються соціально значущими.

Перелік товарів, ціни на які будуть регулюватися:

Крупа гречана

Цукор пісок

Борошно пшеничне (вищий гатунок)

Макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вітчизняного виробництва)

Молоко пастеризоване жирністю 2,5% (в плівці)

Хліб пшенично-житній

Яйця курячі категорії С1

Птах (тушка куряча)

Вода мінеральна без газу

Масло вершкове жирністю 72,5%

В перелік товарів протиепідемічного призначення потрапили ліки:

хлоргексидин,

етанол,

повідон йоду,

засіб на спиртовій основі для протирання рук,

хлоровмісні і інші препарати для дезінфекції поверхонь,

хлороксиленол;

кишеньковий спиртовмістний антисептик для рук;

дезинфікуючі засоби для обробки рук і шкіри, а також поверхонь;

миючо-дезінфікуючі засоби для прання, інструментів та обладнання

Декларуванню підлягає зміна роздрібних цін для кожного виду товару. Декларування зміни роздрібних цін на товари підлягають роздрібні ціни реалізації товару кінцевому споживачеві.

До речі, суб'єкти господарювання повинні декларувати намір підняти роздрібну ціну більш ніж на 5%.

Регулювання цін на товари буде діяти тільки в умовах карантину.

Як ми раніше писали, 25 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України визначити перелік соціально значущих продуктів.

Автор: Марія Соловей