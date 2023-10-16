Церковный праздник 16 октября: что нужно обязательно сделать и что запрещено

Традиции этого дня

Святой Лонгин считается мучеником, который помогает избавиться от проблем со зрением. Помимо этого, его называют "хранителем", который оберегает врата, разделяющие свет и тьму.

В этот день принято молиться о защите дома и об исцелении. Считается, что солнечный свет 16 октября поможет тем, кто страдает от проблем со зрением. Позвольте теплым лучам коснуться вашего тела.

Помимо этого, в этот день можно провести обряды для защиты от врагов. Растения с шипами и колючками можно разложить вокруг дома, а чтобы люди и животные не поранились, их можно развешивать.

Важные приметы на 16 октября

листья не опадают - морозы уже не наступят;

день солнечный и без ветра - зима ранней не будет

птицы беспокойные и кричат - ждут потепления

тучи и дождь - идет похолодание.

Что категорически запрещено делать в этот день

В этот день не стоит напрягать зрение, откажитесь от рукоделия, если не хотите навлечь беду. Также стоит отказаться от скандалов и вредных привычек, берегите здоровье и не произносите плохие слова.

Категорически запрещено проводить весь день дома. Обязательно отправьтесь на прогулку и подышите свежим воздухом. Откажитесь от всего нового, занимайтесь тем, что планировали ранее. Не обижайте тех, кто оказался в беде. Помогите им, но не смейтесь над несчастьем, это принесет вам большое горе.

Кто сегодня празднует именины

Анна, Василий, Лонгин, Иван, Леонтий, Петр.