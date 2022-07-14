Вчені з'ясували, що буде з організмом, якщо з'їдати один авокадо щодня

Американські вчені з Медичної школи Університету Тафтса у своєму недавньому дослідженні з'ясували роль щоденного споживання авокадо на так зване вісцеральне або абдомінальне ожиріння, що вважається особливо шкідливим для здоров'я і може провокувати розвиток серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу.

Результати наукової роботи опубліковані в журналі Journal of the American Heart Association.

З'ясувалося, що учасники групи, які їли по одному авокадо щодня, споживали більше клітковини та здорових жирів (омега-3), але менше вуглеводів та білків, ніж ті учасники експерименту, які не ласували цим фруктом.

За словами автора дослідження, професора Еліс Х. Ліхтенштейн, у тих, хто їв авокадо, спостерігався як нижчий рівень загального холестерину, так і нижчий рівень "поганого" холестерину.

Таким чином з'ясувалося, що авокадо впливає на здоров'я кровоносної системи - знижуючи "поганий" холестерин, або ліпопротеїни низької щільності, тим самим перешкоджаючи відкладенню атеросклеротичних бляшок у судинах.

Відповідно, знижується ризик серцевих захворювань чи інсульту.

Також науковці за результатами дослідження дійшли висновку, що авокадо, по суті, не сприяє набору ваги.

"Додавання 1 авокадо на день до звичного раціону протягом 6 місяців у осіб з підвищеним колом талії не зменшувало обсяг вісцеральної жирової тканини та мінімально впливало на фактори ризику, пов'язані з кардіометаболічними порушеннями", - йдеться у публікації.