В Україні більше бюрократії: розповідь українця, який поїхав працювати до Парижа

27-річний фотограф Денис Малка зі Львова вже десять років займається фотографією і їздить заробляти на життя у Франції. Чоловік став у Парижі підприємцем, оформивши там посвідку на проживання і відкривши в банку рахунок, пише Gazeta.ua.

Зараз у Львові у нього власна фотостудія, в Парижі про таку він тільки мріє. Денис поділився труднощами ведення бізнесу закордоном.

"У Франції навіть доставку їжі на велосипеді треба оформляти як підприємництво. Досить 15 хвилин для реєстрації бізнесу, якщо є всі необхідні документи. При зарплаті в 2000 євро, податки становлять близько 400 євро на рік", - повідомив Денис.

Фото: Фотограф Денис Малка (gazeta.ua)

За словами Дениса, українську мову в Парижі він чує постійно,тут велика діаспора. Також українці намагаються шукати серед професіоналів своєї "тусовки". Робота тільки легальна.

"В Україні більше бюрократії. У Парижі на відкриття бізнесу витратив 15 хвилин. Працювати нелегально не можна. Тут навіть людина, яка доставляє їжу на велосипеді, повинна оформляти підприємництво і платити податки. Це десь 200-400 євро в рік", - розповів українець.

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