В Україні будуть видавати готівку в магазинах: названа дата нововведення

В Україні отримати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг можна буде з 1 вересня 2020 року. У Нацбанку України уточнили: для того, щоб скористатися нововведенням, в магазині, кафе або іншій установі, повинен застосовуватися реєстратор розрахункових операцій (РРО).

У заяві пресслужби Національного банку України говориться, що така послуга буде сприяти детінізації економіки та розвивати безготівкові платежі.

Постанова НБУ "Про внесення змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" від 7 травня набирає чинності з 25 травня 2020 року, через 10 днів після його офіційного опублікування.

Згідно з постановою, з 1 вересня 2020 року українці зможуть переводити гроші в готівку в національній валюті у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Раніше НБУ удосконалив порядок здійснення та обліку операцій з отримання готівки в касах підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, де застосовують реєстратори розрахункових операцій (РРО). Тестування системи, яка дозволить знімати готівку на касі, стартувало у 2019 році.

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