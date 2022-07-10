В Україні похолодає і пройдуть грозові дощі: новий прогноз на сьогодні

Погода в Україні у неділю, 10 липня, буде дощовою та навіть з грозами. Зокрема, без опадів буде лише у Луганській, Одеській, Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр .

За даними прогнозу, найпрохолодніша погода буде на Буковині - +19...+21.

У Центральній та Східній Україні, а також на Півдні, синоптики прогнозують дощі та грози. У Харківській, Луганській та Донецькій областях обіцяють +29...+31.

В решті регіонів - в середньому +21...+31.

У Києві в неділю дощитиме, вітер північно-західний 5 - 10 метрів на секунду. Температура у столиці сягатиме показників +24...+26.

Прогноз погоди в Україні на 10 липня

Синоптики Наталка Діденко розповіла, що неділя принесе дощі зі зливами та навіть градом.

"Температура повітря розподілиться завтра наступним чином: найпрохолодніше буде 10 липня в західних областях, +18..+23 градуси, в Карпатах +9...+15 градусів, а спека ще буде на Сході та в Приазов'ї, +26...+31, на Луганщині та Запоріжжі до +33 градусів", - написала вона.

За словами Діденко, найближчим часом в Україні переважатиме прохолодна погода. Проте у другій половині наступного тижня температура повітря знову підніметься.