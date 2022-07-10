ru ua
Нд, 10 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні похолодає і пройдуть грозові дощі: новий прогноз на сьогодні

Новость на русском →
Неділя 10 липня 2022 07:23
В Україні похолодає і пройдуть грозові дощі: новий прогноз на сьогодні Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Погода в Україні у неділю, 10 липня, буде дощовою та навіть з грозами. Зокрема, без опадів буде лише у Луганській, Одеській, Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними прогнозу, найпрохолодніша погода буде на Буковині - +19...+21.

У Центральній та Східній Україні, а також на Півдні, синоптики прогнозують дощі та грози. У Харківській, Луганській та Донецькій областях обіцяють +29...+31.

В решті регіонів - в середньому +21...+31.

У Києві в неділю дощитиме, вітер північно-західний 5 - 10 метрів на секунду. Температура у столиці сягатиме показників +24...+26.

В Україні похолодає і пройдуть грозові дощі: новий прогноз на сьогодніПрогноз погоди в Україні на 10 липня

Синоптики Наталка Діденко розповіла, що неділя принесе дощі зі зливами та навіть градом.

"Температура повітря розподілиться завтра наступним чином: найпрохолодніше буде 10 липня в західних областях, +18..+23 градуси, в Карпатах +9...+15 градусів, а спека ще буде на Сході та в Приазов'ї, +26...+31, на Луганщині та Запоріжжі до +33 градусів", - написала вона.

За словами Діденко, найближчим часом в Україні переважатиме прохолодна погода. Проте у другій половині наступного тижня температура повітря знову підніметься.

Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на липень.

Також читайте про календар свят і вихідних на липень 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя