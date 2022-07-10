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В Украине похолодает и пройдут грозовые дожди: новый прогноз на сегодня

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Воскресенье 10 июля 2022 07:23
В Украине похолодает и пройдут грозовые дожди: новый прогноз на сегодня Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Погода в Украине в воскресенье, 10 июля, будет дождливой и даже с грозами. В частности, без осадков будет только в Луганской, Одесской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным прогноза, самая холодная погода будет на Буковине - +19...+21.

В Центральной и Восточной Украине, а также на Юге, синоптики прогнозируют дожди и грозы. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях обещают +29...+31.

В остальных регионах - в среднем + 21...+31.

В Киеве в воскресенье будет дождливо, ветер северо-западный 5 - 10 метров в секунду. Температура в столице будет достигать показателей +24...+26.

В Украине похолодает и пройдут грозовые дожди: новый прогноз на сегодняПрогноз погоды в Украине на 10 июля

Синоптики Наталья Диденко рассказала, что воскресенье принесет дожди с ливнями и даже градом.

"Температура воздуха распределится завтра следующим образом: холоднее всего будет 10 июля в западных областях, +18…+ 23 градуса, в Карпатах +9...+15 градусов, а жара еще будет на Востоке и в Приазовье, +26...+31, на Луганщине и Запорожье до +33 градусов", - написала она.

По словам Диденко, в ближайшее время в Украине будет преобладать прохладная погода. Однако во второй половине следующей недели температура воздуха снова поднимется.

Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на июль.

Также читайте о календаре праздников и выходных на июль 2022.

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