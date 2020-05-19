В Україні скоро закінчиться карантин: названа нова дата

Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу був продовжений до 22 травня. Частину обмежень почали знімати в країні з 12 травня, однак більшість заборон все ще залишаються в силі. В уряді не виключили, що карантинні заходи будуть продовжені й після 22 травня.

Як повідомили в Telegram-каналі "Резидент" з посиланням на власні джерела в Офісі президента, в уряді розглядають два сценарії виходу з карантину. Про повне закінчення карантину в Україні можуть повідомити напередодні проведення великої пресконференції президента України 20 травня. Також не виключено, що дату закінчення карантину на пресконференції повідомить Володимир Зеленський.

Імовірно, дати повного закінчення карантину в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу, це 4-10 червня.

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Варто відзначити, що в Україні карантин триває вже 68 днів. Перші суворі обмеження почали знімати тільки 12 травня. Кількість інфікованих у країні вже йде на спад, а в кількох регіонах кількість тих, хто одужав початок перевищувати кількість хворих.

В Україні почали працювати магазини та торгові центри, але з певними правилами та обмеженнями. Відкрили літні майданчики кафе, ринки, перукарні та багато іншого. Українці тепер можуть відвідувати парки та сквери.

Складна ситуація поки залишається з навчально-освітніми закладами для дітей і транспортом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, за яких умов буде запущений транспорт в Україні.