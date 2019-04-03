Українських студентів можуть очікувати неприємні зміни: усі деталі

В Україні незабаром може зрости вартість навчання у вузах. Пов'язано це з тим, що в міністерстві вирішили змінити правила розрахунку контракту. Про це інформує ТСН.

Студент Житомирського університету, який у майбутньому планує стати журналістом, на контракті навчається та працює одночасно, щоб оплачувати навчання вартістю близько 12 тисяч.

Деякими фінансово допомагають батьки, однак незабаром навчання може істотно подорожчати і тоді платити буде куди проблематичніше.

"Є сума, яка є середньою по університету. Саме з цієї суми рахується 60 відсотків. І це мінімум. А університет може встановити більше від цієї суми за окремими спеціальностями", - пояснив гендиректор директорату вищої освіти і науки дорослих МОН Олег Шаров.

Фото: Міністерство освіти і науки України (УНІАН)

Сума, яку в середньому витрачає кожен навчальний заклад, може відрізнятися, оскільки залежить від зарплати викладачів, вартості комунальних послуг, кількості студентів та інших нюансів.

На такий крок у Міносвіті зважилися, щоб зрівняти витрати на студентів, тому що багато вузів занижують вартість контракту і цю різницю доводиться покривати з державного бюджету.

Новація торкнеться 34 найпопулярніших спеціальностей - це гуманітарні науки, журналістика, економіка, право, архітектура і будівництво, сфера обслуговування, медицина і міжнародні відносини. А ось інженерам, художникам і філологам пощастить більше - їх не чіпатимуть.

Наголошується, що поки тільки відбулося громадське обговорення, свою оцінку повинні дати експерти і викладачі. Тому рішення не можна назвати остаточним.

Нагадаємо, що у школах Києва прийом дітей у перші класи розпочнеться 4 квітня. В адміністрації відзначають, що другий рік поспіль всі першокласники навчаються за єдиним державним стандартом. При вступі в школу для 6-літніх дітей більше не проводять випробування.

Раніше ми писали, що зарплата вчителів за два роки зросла на 75%. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.