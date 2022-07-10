Українці поширюють петицію про вручення повісток: текст

У тексті петиції зазначається, що наразі, під час дії воєнного стану у країні, обов'язок щодо розробки черговості мобілізації згідно з указом президента було покладено на Генеральний штаб ЗСУ, який не розкриває для громадськості таку інформацію.

Таким чином, заявляє автор е-петиції №22/145362-еп під назвою "Заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС і вулиці" Ігор Нерозя, громадяни нічого про черговість не знають, і "немає ніяких юридичних підстав для захисту від неправомірної мобілізації".

В ініціативі також розповідається про "не дуже законні" випадки порушень в процесі видачі повісток до військкомату.

На думку автора документа, така практика йде не на користь оборонному потенціалу, оскільки до лав ЗСУ в результаті набирають не тих, хто сам добровільно йде в армію, а випадкових громадян "з вулиці".

Відповідна петиція була зареєстрована 29 червня, і станом на сьогодні (за 11 днів) набрала 4058 підписів з необхідних 25 тисяч.

Повний текст петиції

"Пане президенте, прошу розглянути можливість заборонити на законодавчому рівні видавати повістки на блокпостах, АЗС, вулиці, тощо. Згідно закону про мобілізацію черговість мобілізації повинен був вказати президент в указі про мобілізацію, але там просто вказано розробити її Генштабу ЗСУ, який, в свою чергу, засекретив цю інформацію.

Тобто до кінцевих громадян інформація про черговість недоступна й немає ніяких юридичних підстав для захисту від непраомірної мобілізації.

Зараз же багато бажаючих людей, які моралізовані, які мають бойовий досвід, але не можуть вступити на службу, бо багато де набрали людей саме на вулицях, які не мають досвіду та/або достатнього бажання воювати, що робить оборонний потенціал менше.

Також, користуючись відсутністю інформації про черговість зараз зустрічаються порушення в процесах видачі повісток, коли вони були без прізвищ підписані з печатками й заповнювали вже на місці.

Також все частіше чути про випадки, коли людей забирали прямо з черг до АЗС, що також не дуже законно.



Тому прошу про наступне:

Набирати резерв в першу чергу з бажаючих людей

ТА

Заборонити видачу повісток в місцях окрім військоматів

АБО

Оприлюднити й оновлювати стан хвиль мобілізації, щоб люди,які не підходять під теперішню хвилю могли відстоювати свої права під час переміщення по території України в випадках, коли їх хочуть незаконно або з порущеннями призвати на службу."