Украинцы распространяют петицию о вручении повесток: текст

В тексте петиции отмечается, что сейчас, во время действия военного положения в стране, обязанность по разработке очередности мобилизации согласно указы президента была возложена на Генеральный штаб ВСУ, который не раскрывает для общественности такую информацию.

Таким образом, заявляет автор Е-петиции №22/145362-еп под названием "Запретить выдавать повестки на блокпостах, АЗС и улице" Игорь Нерозя, граждане ничего об очередности не знают, и "нет никаких юридических оснований для защиты от неправомерной мобилизации".

В инициативе также рассказывается о "не очень законных" случаях нарушений в процессе выдачи повесток в военкомат.

По мнению автора документа, такая практика идет не на пользу оборонному потенциалу, так как в ряды ВСУ в итоге набирают не тех, кто сам добровольно вызывается в армию, а случайных граждан "с улицы".

Соответствующая петиция была зарегистрирована 29 июня, и по состоянию на сегодня (за 11 дней) набрала 4058 подписей из необходимых 25 тысяч.

Полный текст петиции

"Пане президенте, прошу розглянути можливість заборонити на законодавчому рівні видавати повістки на блокпостах, АЗС, вулиці, тощо. Згідно закону про мобілізацію черговість мобілізації повинен був вказати президент в указі про мобілізацію, але там просто вказано розробити її Генштабу ЗСУ, який, в свою чергу, засекретив цю інформацію.

Тобто до кінцевих громадян інформація про черговість недоступна й немає ніяких юридичних підстав для захисту від непраомірної мобілізації.

Зараз же багато бажаючих людей, які моралізовані, які мають бойовий досвід, але не можуть вступити на службу, бо багато де набрали людей саме на вулицях, які не мають досвіду та/або достатнього бажання воювати, що робить оборонний потенціал менше.

Також, користуючись відсутністю інформації про черговість зараз зустрічаються порушення в процесах видачі повісток, коли вони були без прізвищ підписані з печатками й заповнювали вже на місці.

Також все частіше чути про випадки, коли людей забирали прямо з черг до АЗС, що також не дуже законно.



Тому прошу про наступне:

Набирати резерв в першу чергу з бажаючих людей

ТА

Заборонити видачу повісток в місцях окрім військоматів

АБО

Оприлюднити й оновлювати стан хвиль мобілізації, щоб люди,які не підходять під теперішню хвилю могли відстоювати свої права під час переміщення по території України в випадках, коли їх хочуть незаконно або з порущеннями призвати на службу."