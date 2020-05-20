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Коли українці знову зможуть ходити на концерти: у Кличка дали відповідь

STYLERЖиття    20.05.2020 - 18:33
Коли українці знову зможуть ходити на концерти: у Кличка дали відповідь
Слухачі під час концерту гурту "Океан Ельзи" на Контрактовій площі (фото: РБК-Україна)

Радник Віталія Кличка Макс Бахматов розповів про відновлення концертного сезону в Києві

Через два тижні після запуску метро в Києві та інших містах україни, можуть бути дозволені масові заходи. Про це розповів радник мера столиці Макс Бахматов.

Таким чином, старт концертного сезону може припасти вже на початок червня

"Рішення про проведення масових заходів приймає прем'єр-міністр і Кабінет Міністрів, не мер. Масові заходи - це національна безпека, вони дійсно турбуються з цього питання. Метро відкривається 25 травня, з чим я всіх вітаю. Я впевнений, що буквально через два тижні після запуску метро всім дозволять проводити масові заходи в будь-яких варіаціях. Без цього ні. Вони повинні подивитися, наскільки буде сплеск захворюваності чи ні", - сказав Бахматов співачці Олі Полякової в ефірі її вечірнього онлайн-шоу "Оля +".

Нагадаємо, що карантин в Україні буде ослаблений з 22 травня. Кабмін прийняв рішення про зняття обмежень на роботу громадського транспорту і відкриття кордонів, а з наступного тижня відкриється метро і дитячі сади.

Раніше Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також розповів про критерії для ослаблення обмежень в рамках адаптивного карантину.

Автор: Марія Бойко

Теги Новини України карантин
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