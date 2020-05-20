Когда украинцы снова смогут ходить на концерты: у Кличко дали ответ

Слушатели во время концерта группы "Океан Ельзи" на Контрактовой площади (фото: РБК-Украина)

Советник Виталия Кличко Макс Бахматов рассказал про возобновление концертного сезона в Киеве

Через две недели после запуска метро в Киеве и других городах украины могут быть разрешены массовые мероприятия. Об этом рассказал советник мэра столицы Макс Бахматов.

Таким образом, старт концертного сезона может припасть уже на начало июня

"Решение о проведении массовых мероприятий принимает премьер-министр и Кабинет Министров, не мэр. Массовые мероприятия - это национальная безопасность, они действительно беспокоятся по этому вопросу. Метро открывается 25 мая, с чем я всех поздравляю. Я уверен, что буквально через две недели после запуска метро всем разрешат проводить массовые мероприятия в каких-то вариациях. Без этого нет. Они должны посмотреть, насколько будет всплеск заболеваемости или нет", - сказал Бахматов певице Оле Поляковой в эфире ее вечернего онлайн-шоу "Оля +".

Напомним, что карантин в Украине будет ослаблен с 22 мая. Кабмин принял решение о снятии ограничений на работу общественного транспорта и открытии границ, а со следующей недели откроется метро и детские сады.

Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов также рассказал о критериях для ослабления ограничений в рамках адаптивного карантина.

Автор: Мария Бойко