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В Україну йдуть похолодання і дощі: синоптики оновили прогноз на кінець липня

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Понеділок 25 липня 2022 07:30
В Україну йдуть похолодання і дощі: синоптики оновили прогноз на кінець липня Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчий тиждень принесе чергові температурні гойдалки та перепади. Очікуються дощі та грози, зниження температури, підвищення, а потім знову похолодання.

Яка погода чекає українців наприкінці липня - читайте в матеріалі нижче.

За даними порталу Sinoptik, на сході останній тиждень липня почнеться з сильних дощів і зниження температури повітря до +23 градусів вдень.

З вівторка погода почне поліпшуватися і друга половина тижня буде суха і сонячна, вдень очікується до + 28 градусів.

А з 1 серпня температура знову почне знижуватися до +25 градусів і очікується похмура погода.

В Україну йдуть похолодання і дощі: синоптики оновили прогноз на кінець липняУ південній частині країни в понеділок пройде сильна гроза, можлива злива. Але вже у вівторок знову вигляне сонце. А потім до початку серпня буде сухо, жарко і без опадів.

Вночі температура коливатиметься від + 19 до +23 градусів, вдень від +28 до + 31 градуса.

В Україну йдуть похолодання і дощі: синоптики оновили прогноз на кінець липняНа півночі 25 липня пройде сильний дощ і буде прохолодно, близько +23 градусів. У вівторок також буде дощитиме. У середу невелика хмарність і сухо.

У четвер і п'ятницю буде йти дощ, а на вихідних очікується суха, але похмура погода.

Температура протягом тижня знову підніметься до + 25 +26 градусів, 31 липня до + 28 градусів. А з 1 серпня знову похолодає до +21 градуса.

В Україну йдуть похолодання і дощі: синоптики оновили прогноз на кінець липняПонеділок у західних областях буде сонячний і теплий, у вівторок нагріється до +30 градусів.

У середу очікується злива, і температура впаде до + 23 + 24 градусів. У четвер буде сухо і сонячно.

На вихідних синоптики прогнозують сильні дощі, вдень + 25 + 26 градусів. А з 1 серпня різко похолодає до +18 +20 градусів і очікуються дощі.

В Україну йдуть похолодання і дощі: синоптики оновили прогноз на кінець липняПогода в Києві

Понеділок у столиці почнеться з сильного дощу і температури в + 25 градусів. У вівторок і середу погода покращиться, повітря прогріється до + 27 + 28 градусів.

У четвер знову пройде дощ, а останні дні липня будуть похмурі та без опадів. Повітря прогріватиметься до + 27 + 29 градусів.

З 1 серпня температура впаде до +24 градусів.

В Україну йдуть похолодання і дощі: синоптики оновили прогноз на кінець липня

До речі, раніше ми розповідали про те, яка погода в Україні буде на початку серпня.

А також писали про те, які області чекає похолодання найближчими днями.

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