На Україну насувається спека: коли температура стрибне до +30

Погода в Україні найближчими днями приємно порадує жителів більшості областей. Температура повітря почала підвищуватися і до кінця святкових вихідних очікується до +28 +30 градусів в декількох областях. Грози та дощі трохи відступлять, а сильний вітер вщухне.

В суботу стовпчики термометрів піднімуться до +24 +29 градусів у більшості областей. Прохолодніше буде тільки на Заході України, від +18 до +23 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що нічна температура повітря почне підійматися, у суботу очікується від +12 до +16 градусів. Вітер південний, помірний.

Карта погоди

"Дощі та грози завтра очікуються на Півночі, локально в центрі та місцями у західних областях. На решті території опадів не буде", - повідомила Діденко.

Вона розповіла, що в неділю, на Трійцю, в Україну увірветься справжнє літо і стовпчики термометрів підуть вгору.

"7-го червня, на Трійцю, грозові дощі пройдуть лише в західній частині, а в основному в Україні буде сухо. В неділю вже спекотно, +25 +30 градусів, на Заході +21 +24 градуси", - додала синоптик.

Карта погоди

У Києві в суботу, 6 червня, пройде дощ з грозою і потеплішає до +25 градусів, в неділю буде сухо, без опадів, а температура повітря підніметься до +27 градусів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що головний синоптик розповів про сильну зміну клімату в Україні.

А також розповідали про те, що синоптики кардинально змінили прогноз погоди в Україні на червень.