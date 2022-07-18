В Україну суне 35-градусна спека: де й коли буде найгарячіше

За прогнозом Наталки Діденко, в Україні повітря 19 липня очікується свіжим, повітряна маса повсюди - помірно тепла, впродовж дня +20+25 градусів, у південній частині та на Закарпатті +25+28 градусів.

Антициклон зумовить суху сонячну погоду в більшості областей України, лише в північних областях місцями дощі з грозами.

Прогноз погоди для Києва

У Києві 19-го липня температура повітря коливатиметься в межах +22+23 градусів.

Вдень у вівторок збільшиться хмарність, пройде невеликий дощ, гримне місцями гроза.

Дивіться прогноз по областях від Українського гідрометцентру:

Скрін: Погода в Україні 19 липня (meteo.gov.ua)

Що далі буде з погодою

Синоптик сповістила, що в Україні переважатиме помірно тепла погода, а в другій половині тижня градуси підвищаться.

"На тижні дощів буде обмаль, якщо взагалі вони з'являться", - додала Діденко.

За даними Укргідрометцентру, 20-22 липня на заході України очікується +28+31 (на Закарпатті +32+34). 22-го числа вище +30 буде ще й на півдні.

А в суботу 23 липня температура підвищиться на більшості територій, найспекотніше на Закарпатті, +33+35 градусів.