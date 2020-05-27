Помер видатний український письменник: його внесок у культуру величезний

Відомий письменник і поет Мойсей Фішбейн помер
Мойсей Фішбейн помер від тривалої хвороби. Йому було 73 роки. Український письменник, поет і перекладач єврейського походження пішов з життя після боротьби з важким захворюванням, яке у нього діагностували ще в 2019 році.
Про смерть видатної для України людини повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський. Про сумну новину розповіла Сидоржевскому дружина письменника Олена.
"Мойсей Фішбейн - український поет і перекладач єврейського походження, лауреат премії імені Василя Стуса, член Українського ПЕН та Національної спілки письменників України. Лицар ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня. Член Українського Центру Міжнародного ПЕН-Клубу та Національної Спілки письменників України", - написав Сидоржевський.
Що відомо про письменника
Як ми раніше писали, професійна спортсменка покінчила з собою.
Автор: Марія Соловей