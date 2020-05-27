Умер выдающийся украинский писатель: его вклад в культуру огромен

Известный писатель и поэт Моисей Фишбейн скончался
Моисей Фишбейн скончался от продолжительной болезни. Ему было 73 года. Украинский писатель, поэт и переводчик еврейского происхождения ушел из жизни после борьбы с тяжелым заболеванием, которое у него диагностировали еще в 2019 году.
О смерти выдающегося для Украины человека сообщил на своей странице в Facebook глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский. О печальной новости рассказала Сидоржевскому жена писателя Елена.
"Моисей Фишбейн - украинский поэт и переводчик еврейского происхождения, лауреат премии имени Василия Стуса, член Украинского ПЕН и Национального союза писателей Украины. Рыцарь ордена князя Ярослава Мудрого V степени. Член Украинского Центра Международного ПЕН-Клуба и Национального Союза писателей Украины", - написал Сидоржевский.
Что известно о писателе
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Автор: Мария Соловей