Умер выдающийся украинский писатель: его вклад в культуру огромен

Моисей Фишбейн скончался от продолжительной болезни. Ему было 73 года. Украинский писатель, поэт и переводчик еврейского происхождения ушел из жизни после борьбы с тяжелым заболеванием, которое у него диагностировали еще в 2019 году.

О смерти выдающегося для Украины человека сообщил на своей странице в Facebook глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский. О печальной новости рассказала Сидоржевскому жена писателя Елена.

"Моисей Фишбейн - украинский поэт и переводчик еврейского происхождения, лауреат премии имени Василия Стуса, член Украинского ПЕН и Национального союза писателей Украины. Рыцарь ордена князя Ярослава Мудрого V степени. Член Украинского Центра Международного ПЕН-Клуба и Национального Союза писателей Украины", - написал Сидоржевский.

Что известно о писателе

Моисей Фишбейн родился 1 декабря 1946 года в Черновцах.

Всю свою жизнь он писал произведения на украинском языке.

Моисей окончил филологический факультет Киевского педагогического института, работал в Главной редакции Украинской советской энциклопедии.

В 1979 был эмигрировал в в Израиль после отказа сотрудничать с КГБ. В 1982 он переехал в Германию.



В 1982-1985 годах работал в украинской и российской редакциях "Радио Свобода".



В 2003 году Моисей Фишбейн решил вернуться в Украину.



Моисей написал такие книги : "Ямбовый круг" (1974), "Сборник без названия" (1984), "Дивный сад" (1991), "Апокриф" (1996), "Рассеянные тени" (2001), "Аферизмы" (2003), "Ранний рай" (2006).



Он прекрасно перевел на украинский язык Г. Гейне, Г. Тракля, Р. М. Рильке, Г. фон Гофмансталя, П. Целана, Г. К. Артманн, Т. Аргези, Х. Н. Бялика, Ш. Бодлера, М. Волошина и других авторов.



Лауреат премии имени Василия Стуса. Рыцарь ордена князя Ярослава Мудрого V степени.

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