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Весна, ти де? Україну наприкінці березня накрив сніг (фото та відео)

STYLERЖиття    27.03.2019 - 17:40
Весна, ти де? Україну наприкінці березня накрив сніг (фото та відео)
Фото: колаж РБК-Україна

У мережі показали, як Україну 27 березня припорошило снігом

В Україні випав сніг наприкінці березня. Не дивлячись на те, що погода не особливо балує нас теплом останнім часом, пухнасті білі "пластівці" 27 березня стали для багатьох українців несподіванкою. Користувачі соціальних мереж активно діляться фото і відео засніжених краєвидів.

Сніг випав у багатьох областях України. Переважно він мокрий, але через свою щільності вже встиг припорошити дороги та будинки так, ніби сьогодні ще зимові місяці.

Зазначимо, що плюсова температура повітря скоро зробить свою справу, і можна припустити, що днями українці покажуть в мережі багато "венеціанських" знімків.

"Кажуть, якщо не лайкнути цей пост, то сніг випаде завтра знову! Всіх із весною!" - жартують юзери, публікуючи свої фото:

 

Україну 27 березня засипало снігом (фото: instagram.com)

Також мокрий і пухнастий сніг наприкінці березня припорошив столицю. Кияни активно діляться в мережі знімками та відео засніженого міста.

"Ранок, 27 березня, сніг... Веснаааа, ти де?", - написав заступник начальника управління - начальник відділу з ДСНС України Володимир Ковган

Весна, ти де? Україну наприкінці березня накрив сніг (фото та відео)

Київ замело снігом 27 березня (фото: facebook.com/vkovgan)

Комусь нинішні опади нагадали поезію Ліни Костенко.

"І дощ, і сніг – і все воно минеться. От тільки щастя хочеться душі", - процитували користувачі мережі "Вірш про фіранку".

 

Фото з Facebook-сторінки Ольги Лаптєвої

Весна, ти де? Україну наприкінці березня накрив сніг (фото та відео)

Фото: instagram.com/shenshen.as

"Пам'ятайте прикмети погоди на 22 березня? Ось воно - сніг, можна сказати, хуртовина. Ранні квіти, які вже встигли розквітнути, покриті ковдрою..." - пише Алла Божок із Києва.

 

Фото: facebook.com/BozhokAV

"Встигли побачити сьогоднішній сніг? Сподіваюся, це моє останнє зимове фото цієї весни", - висловила надію Даша Лук'янова з Києва.

Весна, ти де? Україну наприкінці березня накрив сніг (фото та відео)

Фото: instagram.com/myshuulee

 

Сніг у Києві 27 березня (фото: facebook.com/e.oduvan)

Відео: сніг у Києві на Печерську (instagram.com/dianapavlun)

Весна, ти де? Україну наприкінці березня накрив сніг (фото та відео)

Фото: Печерський район у Києві (instagram.com/anzhelamazur)

Весна, ти де? Україну наприкінці березня накрив сніг (фото та відео)

Фото: instagram.com/handmade_mira

Весна, ти де? Україну наприкінці березня накрив сніг (фото та відео)

Скрін: twitter.com/pchupik

Як повідомлялося, раніше відомий синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода в Україні покращиться на вихідних, 31 березня очікується потепління до +18 градусів.

Нагадаємо, що 27 березня в Україні - сильний вітер та мокрий сніг із дощем і похолодання.

Також ми писали про те, що пару тижнів тому - 12 березня - в Україні слідом за сильним штормовим вітром та під впливом циклону Еберхарда деякі регіони неабияк припорошило снігом. Користувачі мережі також ділилися знімками та відео засніжених краєвидів.

Додамо, що юрист розповів Styler, як отримати компенсацію за жахливі наслідки негоди і до кого звертатися.

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