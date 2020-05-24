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Відеофіксація порушень ПДР: названа головна небезпека для водіїв

STYLERЖиття    24.05.2020 - 11:44
Відеофіксація порушень ПДР: названа головна небезпека для водіїв
Відеофіксація порушень ПДР в Україні (колаж: РБК-Україна)

Відеофіксацію порушень ПДР повинні були запустити в травні

Відеофіксація порушень ПДР в Україні буде запроваджена з 1 червня 2020 року. Очікується, що на першому етапі запрацюють 17 станцій. Всього по країні планується встановити 700 одиниць камер автоматичної фіксації порушення правил. Нововведення є корисним, на думку депутата Верховної Ради Муса Магомедов, але має велику небезпеку для водіїв.

В інтерв'ю "Україна 24" нардеп висловив думку, що через відсутність доріг, по яких можна їздити, не виїжджаючи на зустрічні смуги, штрафів може бути більше.

"Потрібно працювати в декількох напрямках. Перше - повинні бути дороги, по яких можна їздити, не порушуючи, не виїжджаючи на зустрічні смуги. Робота в цьому напрямку ведеться, але, напевно, темпи поки що недостатні", - сказав нардеп.

Також депутат висловився про те, що система відеофіксації та закон, який дозволяє користуватися даними з цих камер, повинні встановлювати правильний розмір штрафів.

"І третє. Штрафи повинні бути такими, щоб кожен водій перед тим, як порушувати, думав, робити це чи ні, а ще краще - не замислювався б про це", - сказав Магомедов.

Нагадаємо, система відеофіксації порушень ПДР повинна була відкритися ще 1 травня, проте терміни були перенесені через епідемію коронавіруса. Дана система буде автоматично фіксувати порушення і розсилати штрафи.

Також РБК-Україна писало, що слідом за Києвом та Київською областю систему будуть розповсюджувати й на Львівську область.

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Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України штрафПДД
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