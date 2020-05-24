Видеофиксация нарушений ПДД: названа главная опасность для водителей

Видеофиксация нарушений ПДД в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Видеофиксацию нарушений ПДД должны были запустить в мае

Видеофиксация нарушений ПДД в Украине будет введена с 1 июня 2020 года. Ожидается, что на первом этапе заработают 17 станций. Всего по стране планируется установить 700 единиц камер автоматической фиксации нарушения правил. Нововведение является полезным, по мнению депутата Верховной Рады Муса Магомедов, но имеет большую опасность для водителей.

В интервью "Україна 24" нардеп выразил мнение, что из-за отсутствия дорог, по которым можно ездить, не выезжая на встречные полосы, штрафов может быть больше.

"Работать нужно в нескольких направлениях. Первое - должны быть дороги, по которым можно ездить, не нарушая, не выезжая на встречные полосы. Работа в этом направлении ведется, но, наверное, темпы пока недостаточны", - сказал нардеп.

Также депутат высказался о том, что система видеофиксации и закон, который позволяет пользоваться данными с этих камер, должны устанавливать правильный размер штрафов.

"И третье. Штрафы должны быть такими, чтобы каждый водитель перед тем, как нарушать, думал, делать это или нет, а еще лучше - не задумывался бы об этом", - сказал Магомедов.

Напомним, система видеофиксации нарушений ПДД должна была запуститься еще 1 мая, однако сроки были перенесены из-за эпидемии коронавируса. Данная система будет автоматически фиксировать нарушения и рассылать штрафы.

Также РБК-Украина писало, что вслед за Киевом и Киевской областью систему будут распространять и на Львовскую область.

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Автор: Анна Ярошенко