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Известная актриса повторила образ Klavdia Petrivna: как отреагировали поклонники на неожиданное амплуа

Анна Саливанчук (Фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Любовь Блажко

Анна Саливанчук повторила образ самой загадочной украинской исполнительницы - Klavdia Petrivna. Актриса поделилась результатом в сети, и подписчики бурно отреагировали на ее яркое амплуа.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды сообщает об этом подробнее.

Саливанчук в образе Klavdia Petrivna

В ролике, который звезда опубликовала в своем блоге, она появилась в эффектном наряде. На Анне можно увидеть объемную шляпу, обшитую по краям серебряной бахромой с камнями.

Этот аксессуар она дополнила красным боди, длинными атласными перчатками и высокими ярко переливающимися туфлями-чулками. Завершил эффектный лук красный чокер, а также акцентный макияж глаз.

Актриса в новом образе (Фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

"Ну все, нет больше силы молчать и тянуть до 30 августа", - написала под видео Саливанчук и таким образом намекнула на первый сольный концерт Klavdia Petrivna, который пройдет в конце лета в киевском Дворце спорта.

К слову, Klavdia Petrivna появилась в подобном амплуа в своем недавнем клипе под названием "Їде дах". Там она спела в дуэте с Машей Кондратенко, и позировала в красном головном уборе и латексных перчатках.

 

Реакция сети

Коллеги и поклонники не пожалели для Саливанчук комплиментов. Вот некоторые их реакции:

  • "Это очень вкусно"
  • "Украинская красота украинского народа"
  • "Талантливая и очаровательная"
  • "Это теперь мое любимое видео"
  • "Круто и шикарно"
  • "Невероятно"
  • "Очень красивая и сексуальная"
  • "Это просто поджог"
  • "Богиня неземной красоты"
  • "Неудержимо красиво"
  • "Красиво, изящно и сексуально"
  • "Наконец-то все узнали, кто она - Klavdia Petrivna"
  • "Это просто космос"
  • "Очень нежная и сексуальная"
  • "Фантастическая".

Напомним, Анна Саливанчук - 39-летняя украинская актриса, известная ролями в проектах "Сваты", "Женский врач", "Одного разу під Полтавою", "Свингеры" и других.

Ранее была замужем за продюсером "Квартала 95" Александром Божко, с которым рассталась в мае прошлого года. В этом браке у пары родился сын Глеб. В сентябре 2020 года у них родился второй сын - Никита.

Саливанчук с сыновьями (Фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

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