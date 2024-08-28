Известная актриса повторила образ Klavdia Petrivna: как отреагировали поклонники на неожиданное амплуа

Саливанчук в образе Klavdia Petrivna

В ролике, который звезда опубликовала в своем блоге, она появилась в эффектном наряде. На Анне можно увидеть объемную шляпу, обшитую по краям серебряной бахромой с камнями.

Этот аксессуар она дополнила красным боди, длинными атласными перчатками и высокими ярко переливающимися туфлями-чулками. Завершил эффектный лук красный чокер, а также акцентный макияж глаз.

Актриса в новом образе (Фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

"Ну все, нет больше силы молчать и тянуть до 30 августа", - написала под видео Саливанчук и таким образом намекнула на первый сольный концерт Klavdia Petrivna, который пройдет в конце лета в киевском Дворце спорта.

К слову, Klavdia Petrivna появилась в подобном амплуа в своем недавнем клипе под названием "Їде дах". Там она спела в дуэте с Машей Кондратенко, и позировала в красном головном уборе и латексных перчатках.

Реакция сети

Коллеги и поклонники не пожалели для Саливанчук комплиментов. Вот некоторые их реакции:

"Это очень вкусно"

"Украинская красота украинского народа"

"Талантливая и очаровательная"

"Это теперь мое любимое видео"

"Круто и шикарно"

"Невероятно"

"Очень красивая и сексуальная"

"Это просто поджог"

"Богиня неземной красоты"

"Неудержимо красиво"

"Красиво, изящно и сексуально"

"Наконец-то все узнали, кто она - Klavdia Petrivna"

"Это просто космос"

"Очень нежная и сексуальная"

"Фантастическая".

Напомним, Анна Саливанчук - 39-летняя украинская актриса, известная ролями в проектах "Сваты", "Женский врач", "Одного разу під Полтавою", "Свингеры" и других.

Ранее была замужем за продюсером "Квартала 95" Александром Божко, с которым рассталась в мае прошлого года. В этом браке у пары родился сын Глеб. В сентябре 2020 года у них родился второй сын - Никита.

Саливанчук с сыновьями (Фото: instagram.com/salivanchuk.anna)