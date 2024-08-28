Известная актриса повторила образ Klavdia Petrivna: как отреагировали поклонники на неожиданное амплуа

Анна Саливанчук повторила образ самой загадочной украинской исполнительницы - Klavdia Petrivna. Актриса поделилась результатом в сети, и подписчики бурно отреагировали на ее яркое амплуа.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды сообщает об этом подробнее.
В ролике, который звезда опубликовала в своем блоге, она появилась в эффектном наряде. На Анне можно увидеть объемную шляпу, обшитую по краям серебряной бахромой с камнями.
Этот аксессуар она дополнила красным боди, длинными атласными перчатками и высокими ярко переливающимися туфлями-чулками. Завершил эффектный лук красный чокер, а также акцентный макияж глаз.
Актриса в новом образе (Фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
"Ну все, нет больше силы молчать и тянуть до 30 августа", - написала под видео Саливанчук и таким образом намекнула на первый сольный концерт Klavdia Petrivna, который пройдет в конце лета в киевском Дворце спорта.
К слову, Klavdia Petrivna появилась в подобном амплуа в своем недавнем клипе под названием "Їде дах". Там она спела в дуэте с Машей Кондратенко, и позировала в красном головном уборе и латексных перчатках.
Коллеги и поклонники не пожалели для Саливанчук комплиментов. Вот некоторые их реакции:
Напомним, Анна Саливанчук - 39-летняя украинская актриса, известная ролями в проектах "Сваты", "Женский врач", "Одного разу під Полтавою", "Свингеры" и других.
Ранее была замужем за продюсером "Квартала 95" Александром Божко, с которым рассталась в мае прошлого года. В этом браке у пары родился сын Глеб. В сентябре 2020 года у них родился второй сын - Никита.
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