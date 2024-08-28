Відома акторка повторила образ Klavdia Petrivna: як відреагували шанувальники на несподіване амплуа

Саліванчук в образі Klavdia Petrivna

У ролику, який зірка опублікувала у своєму блозі, вона з'явилася в ефектному вбранні. На Анні можна побачити об'ємний капелюх, обшитий по краях срібною бахромою з камінцями.

Цей аксесуар вона доповнила червоним боді, довгими атласними рукавичками та високими туфлями-панчохами, які яскраво переливалися. Завершив ефектний лук чокер червоного кольору, а також акцентний макіяж очей.

Акторка у новому образі (Фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

"Ну все, немає більше сили мовчати й тягнути до 30 серпня", - написала під відео Саліванчук і таким чином натякнула на перший сольний концерт Klavdia Petrivna, який пройде наприкінці літа у київському Палаці спорту.

До слова, Klavdia Petrivna з'явилася у подібному амплуа у своєму нещодавньому кліпі під назвою "Їде дах". Там вона заспівала в дуеті з Машею Кондратенко, і позувала у червоному головному уборі та латексних рукавичках.

Реакція мережі

Колеги та шанувальники не пошкодували для Саліванчук компліментів. Ось деякі їхні реакції:

"Це дуже смачно"

"Українська врода українського народу"

"Талановита і чарівна"

"Це тепер моє улюблене відео"

"Круто та шикарно"

"Неймовірно"

"Дуже красива та сексуальна"

"Це просто підпал"

"Богиня неземної краси"

"Нестримно гарно"

"Красиво, витончено та сексуально"

"Нарешті всі дізналися, хто вона - Klavdia Petrivna"

"Це просто космос"

"Дуже ніжна та сексуальна"

"Фантастична".

Нагадаємо, Анна Саліванчук - 39-річна українська акторка, яка відома ролями у проєктах "Свати", "Жіночий лікар", "Одного разу під Полтавою", "Свінгери" та інших.

Раніше була заміжня за продюсером "Кварталу 95" Олександром Божком, з яким розлучилася у травні минулого року. У цьому шлюбі у пари народився син Гліб. У вересні 2020 року у них народився другий син - Микита.

Саліванчук з синами (Фото: instagram.com/salivanchuk.anna)