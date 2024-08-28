Відома акторка повторила образ Klavdia Petrivna: як відреагували шанувальники на несподіване амплуа

Анна Саліванчук перевтілилася в образ найзагадковішої української виконавці - Klavdia Petrivna. Акторка поділилася результатом у мережі, і підписники бурхливо відреагували на її яскраве амплуа.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки повідомляє про це детальніше.
У ролику, який зірка опублікувала у своєму блозі, вона з'явилася в ефектному вбранні. На Анні можна побачити об'ємний капелюх, обшитий по краях срібною бахромою з камінцями.
Цей аксесуар вона доповнила червоним боді, довгими атласними рукавичками та високими туфлями-панчохами, які яскраво переливалися. Завершив ефектний лук чокер червоного кольору, а також акцентний макіяж очей.
Акторка у новому образі (Фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
"Ну все, немає більше сили мовчати й тягнути до 30 серпня", - написала під відео Саліванчук і таким чином натякнула на перший сольний концерт Klavdia Petrivna, який пройде наприкінці літа у київському Палаці спорту.
До слова, Klavdia Petrivna з'явилася у подібному амплуа у своєму нещодавньому кліпі під назвою "Їде дах". Там вона заспівала в дуеті з Машею Кондратенко, і позувала у червоному головному уборі та латексних рукавичках.
Колеги та шанувальники не пошкодували для Саліванчук компліментів. Ось деякі їхні реакції:
Нагадаємо, Анна Саліванчук - 39-річна українська акторка, яка відома ролями у проєктах "Свати", "Жіночий лікар", "Одного разу під Полтавою", "Свінгери" та інших.
Раніше була заміжня за продюсером "Кварталу 95" Олександром Божком, з яким розлучилася у травні минулого року. У цьому шлюбі у пари народився син Гліб. У вересні 2020 року у них народився другий син - Микита.
Нещодавно Дантес зробив несподівану заяву про Klavdia Petrivna.
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