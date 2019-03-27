Питання виживання: митрополит РПЦ пояснив потребу в елітних авто

Митрополит Саратовський та Вольський Лонгін переконаний, що священики повинні їздити виключно на дорогих автомобілях, оскільки це відповідає їх статусу. Про це він заявив 26 березня на своїй прес-конференції.

"Автомобіль для мене не розкіш, а засіб пересування. Витрати себе виправдовують: це питання не самоствердження, а виживання. Якщо я буду їздити по дорогах на простому автомобілі, то від мене нічого не залишиться", - прокоментував він.

Фото: (facebook.com/Митрополит Лонгін)

До речі, у священика є авто Toyota Camry, однак він його до дорогих не відносить. Також у митрополита є два водія, які працюють через тиждень.

"Все залежить від точки зору. Я не вважаю, що Camry є страшною розкішшю, хоча, звичайно, хороша машина представницького класу. У мене досить велика кількість поїздок по єпархії. У мене був водій, він перестав справлятися, довелося взяти другого, вони працюють по одному тижню", - додав митрополит.

Крім того, у священика РПЦ виявили також дві резиденції. Священнослужитель запевнив, що триповерхові будинки на ділянках належать церкві, а йому залишилася тільки незначних розмірів "келія".

Раніше повідомлялося, що реформи, які проводить Православна церква України, спрощують дрес-код для віруючих, дозволяють лави в храмах та дозволяють відспівувати католиків.

Також ми писали про те, що почесний патріарх ПЦУ Філарет вважає, що у протистоянні з РФ Україна незабаром отримає перемогу.

Нагадаємо, раніше Styler дізнався у експертів, що робити, якщо вас змушують голосувати за конкретного кандидата всупереч вашому бажанню. При наявності прямої або непрямої вказівки віддати свій голос за конкретного кандидата важливо звернутися в поліцію.