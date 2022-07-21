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Візьміть два кабачка і трохи сиру: супер рецепт овочевих рулетиків

Скрін відео: Рулетики з кабачків в духовці
Автор: Світлана Мащенко

Рулетики з кабачків в духовці - дуже ніжна і смачна страва, яке здивує вашу сім'ю. Експериментуйте з цим універсальним овочем, і смакові рецептори скажуть вам спасибі.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Кабачки - 2 шт. (загальна вага близько 1 кг)
  • Сир (творог) 9% - 200 г (можна замінити на вершковий сир)
  • Сир - 150 г
  • Томатний сік - 250 г
  • Цукор - за смаком (щоб збалансувати кислоту томатного соку)
  • Часник - 2 зубчики
  • Яйце - 1 шт.
  • Часник - невеликий пучок
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Скріншот: Такими будуть наші рулетики

Покрокове приготування

Наріжте кабачки на довгі тонкі смужки. Посоліть, змастіть олією. Випікайте 15-20 хвилин при температурі 200 градусів.

Сир натріть на тертці. Змішайте половину сиру з сиром, подрібненим часником і дрібно нарізаним кропом і яйцем. Додайте сіль і чорний мелений перець за смаком.

На смужку кабачка покладіть начинку, скрутіть в рулет. Викладіть у форму, змащену олією.

Томатний сік посоліть і поперчіть за смаком, додайте трохи цукру, щоб збалансувати кислоту томатного соку. Залийте рулетики томатним соком. Посипте тертим сиром.

Випікайте 15-20 хвилин при температурі 200 градусів.

Раніше кулінар розповіла, як приготувати кабачкову ікру за сімейним рецептом.

Також ми писали, як приготувати піцу з кабачків.

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