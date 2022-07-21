Візьміть два кабачка і трохи сиру: супер рецепт овочевих рулетиків

Рулетики з кабачків в духовці - дуже ніжна і смачна страва, яке здивує вашу сім'ю. Експериментуйте з цим універсальним овочем, і смакові рецептори скажуть вам спасибі.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Скріншот: Такими будуть наші рулетики
Наріжте кабачки на довгі тонкі смужки. Посоліть, змастіть олією. Випікайте 15-20 хвилин при температурі 200 градусів.
Сир натріть на тертці. Змішайте половину сиру з сиром, подрібненим часником і дрібно нарізаним кропом і яйцем. Додайте сіль і чорний мелений перець за смаком.
На смужку кабачка покладіть начинку, скрутіть в рулет. Викладіть у форму, змащену олією.
Томатний сік посоліть і поперчіть за смаком, додайте трохи цукру, щоб збалансувати кислоту томатного соку. Залийте рулетики томатним соком. Посипте тертим сиром.
Випікайте 15-20 хвилин при температурі 200 градусів.
Раніше кулінар розповіла, як приготувати кабачкову ікру за сімейним рецептом.
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