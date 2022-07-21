Візьміть два кабачка і трохи сиру: супер рецепт овочевих рулетиків

Інгредієнти:

Кабачки - 2 шт. (загальна вага близько 1 кг)

Сир (творог) 9% - 200 г (можна замінити на вершковий сир)

Сир - 150 г

Томатний сік - 250 г

Цукор - за смаком (щоб збалансувати кислоту томатного соку)

Часник - 2 зубчики

Яйце - 1 шт.

Часник - невеликий пучок

Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Скріншот: Такими будуть наші рулетики

Покрокове приготування

Наріжте кабачки на довгі тонкі смужки. Посоліть, змастіть олією. Випікайте 15-20 хвилин при температурі 200 градусів.

Сир натріть на тертці. Змішайте половину сиру з сиром, подрібненим часником і дрібно нарізаним кропом і яйцем. Додайте сіль і чорний мелений перець за смаком.

На смужку кабачка покладіть начинку, скрутіть в рулет. Викладіть у форму, змащену олією.

Томатний сік посоліть і поперчіть за смаком, додайте трохи цукру, щоб збалансувати кислоту томатного соку. Залийте рулетики томатним соком. Посипте тертим сиром.

Випікайте 15-20 хвилин при температурі 200 градусів.