Возьмите два кабачка и немного творога: супер рецепт овощных рулетиков

Рулетики из кабачков в духовке - очень нежное и вкусное блюдо, которое удивит вашу семью. Поэкспериментируйте с этим универсальным овощем, и вкусовые рецепторы скажут вам спасибо.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Скриншот: Такими будут наши рулетики
Нарежьте кабачки на длинные тонкие полоски. Посолите, смажьте растительным маслом. Выпекайте 15-20 минут при температуре 200 градусов.
Сыр натрите на терке. Смешайте половину сыра с творогом, измельченным чесноком и мелко нарезанным укропом и яйцом. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.
На полоску кабачка положите начинку, сверните в рулет. Выложите в форму, смазанную растительным маслом.
Томатный сок посолите и поперчите по вкусу, добавьте немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатного сока. Залейте рулетики томатным соком. Посыпьте тертым сыром.
Выпекайте 15-20 минут при температуре 200 градусов.
Ранее кулинар рассказала, как приготовить кабачковую икру по семейному рецепту.
Также мы писали, как приготовить пиццу из кабачков.