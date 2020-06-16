Лікарі назвали найбільш корисний суп

Ні для кого не секрет, що перші страви є дуже корисними для здоров'я людини і її травлення. Супи дуже добре засвоюються організмом, непогано насичують і чудово впливають на роботу шлунково-кишкового тракту.

Медики назвали найкорисніші перші страви і в топі виявився суп зі щавлем. У зеленому щавлі містяться вітаміни групи А, В, С. Також в цьому продукті є велика кількість заліза, міді, цинку, калію, магнію і натрію. Лікарі рекомендують вживати в профілактичних цілях від появи бляшок в судинах, стрибків тиску, нервових розладах і анемії. Про це пише видання "Акценти".

Також варто звернути увагу на корисний зелений суп людям, які піклуються про свою фігуру. За словами дієтологів, щавель позитивно впливає на травну систему в цілому. Через те, що в продукті є щавлева кислота, рекомендується вживати щавлевий суп з додаванням якихось молочних продуктів, наприклад, сметани. Це тільки збільшить корисні властивості.

Але є і неприємні новини. Суп зі щавлем ньому всім підходить. Людям з виразками, гастритом, підвищеною кислотністю, з порушеним водно-сольовим обміном, остеопорозом, сечокам'яною хворобою, а також вагітним жінкам краще його не вживати.

Як ми раніше повідомляли, експерт розповіла, чим краще харчуватися в жаркий період.