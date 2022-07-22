Лікарі визначили найкорисніший колір овочів: їсти такі треба щодня

Лідерами стали зелені овочі

Медик стверджує, що ми повинні їсти більше зелених листових овочів, особливо темно-зелених.

"Коли вчені досліджували поживний вміст овочів, вони виявили цікаве правило: харчова цінність овочів тісно пов’язана з кольором овочів", - розповіла доктор Гарсіа.

Так, відповідно до порядку зеленого, жовтого, червоного, фіолетового та білого, щільність поживних речовин овочів зменшується по черзі, серед яких темно-зелені овочі мають найвищу харчову цінність.

Фото: Треба вживати більше овочів, особливо - темно-зелених (pixabay)

Чому саме темно-зелені?

"Темно-зелені овочі очолюють список п’яти основних груп продуктів, створених Міністерством сільського господарства США для сприяння здоровому харчуванню", - додала медик.

Зокрема, ВООЗ рекомендує дорослим з’їдати від 300 до 500 грамів овочів на день, половину з яких мають становити темно-зелені овочі.

Темно-зелені овочі містять мало калорій і багато клітковини, а також є чудовим джерелом вітамінів А, С, К, вітамінів групи В, фолієвої кислоти, а також мінералів кальцію, калію, заліза та магнію.

Найкращі темно-зелені овочі включають: