Лікарі визначили найкорисніший колір овочів: їсти такі треба щодня

Овочі відрізняються в залежності від свого кольору за корисністю. Зелені, жовті, червоні, фіолетові чи білі - які овочі треба їсти якомога частіше?
Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
Медик стверджує, що ми повинні їсти більше зелених листових овочів, особливо темно-зелених.
"Коли вчені досліджували поживний вміст овочів, вони виявили цікаве правило: харчова цінність овочів тісно пов’язана з кольором овочів", - розповіла доктор Гарсіа.
Так, відповідно до порядку зеленого, жовтого, червоного, фіолетового та білого, щільність поживних речовин овочів зменшується по черзі, серед яких темно-зелені овочі мають найвищу харчову цінність.
Фото: Треба вживати більше овочів, особливо - темно-зелених (pixabay)
"Темно-зелені овочі очолюють список п’яти основних груп продуктів, створених Міністерством сільського господарства США для сприяння здоровому харчуванню", - додала медик.
Зокрема, ВООЗ рекомендує дорослим з’їдати від 300 до 500 грамів овочів на день, половину з яких мають становити темно-зелені овочі.
Темно-зелені овочі містять мало калорій і багато клітковини, а також є чудовим джерелом вітамінів А, С, К, вітамінів групи В, фолієвої кислоти, а також мінералів кальцію, калію, заліза та магнію.
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